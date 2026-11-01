Ninsorile au pus stăpânire pe zonele montane. Şoseaua Transalpina a fost închisă din cauza vremii, iar în mai multe zone din ţară stratul de zăpadă depăşeşte doi centimetri. Şi veştile nu-s deloc bune.

Zăpada s-a instalat în mai multe zone ale țării. Încă de ieri, de la ora 14, autoritățile au decis să închidă circulația pe Transalpina din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Totodată, meteorologii au emis un cod galben de ninsori în Carpații Meridionali și se așteaptă ca pe parcursul zilei de astăzi să fie ninsori abundente și să se depună un strat consistent de zăpadă, în special la peste 1.700 de metri altitudine. Iarnă în toată regula este și în județul Harghita. Acolo stratul de zăpadă a depășit deja 2-3 cm, iar temperaturile sunt cu minus.

În județul Alba ninge fără oprire încă de ieri, iar fulgii mari de zăpadă au acoperit deja crestele munților. Și acolo, meteorologii au emis un cod galben de zăpadă pentru munții Șureanu, iar la altitudini mai mari, rafalele de vânt pot depăși 60-80 de km pe oră.

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Astfel, turiștii care plănuiesc o escapadă la munte în perioada următoare sunt sfătuiți să se informeze cu privire la condițiile de drum. Autoritățile le reamintesc că aceștia au obligația să echipeze mașinile corespunzător pentru iarnă, atenție mare la anvelope și să verifice dacă traseele selectate sunt în continuare deschise circulației.