Trei sferturi dintre români se tem că pensia de stat nu le va ajunge. Pe ce bani se bazează la bătrâneţe

Pensia de stat nu le mai oferă românilor sentimentul de siguranţă pentru bătrâneţe. Trei din patru respondenţi cred că banii primiţi după retragerea din activitate nu le vor asigura un trai decent, iar peste jumătate recunosc că nu sunt pregătiţi financiar pentru momentul pensionării.

Românii privesc dincolo de pensia de stat şi caută soluţii care le oferă mai multă siguranţă, independenţă financiară şi predictibilitate, arată studiul Sistemul de pensii din România, citat de Agerpres. Percepţii ale populaţiei urbane, realizat în august 2026 de Quantix pentru Banca Transilvania.

Trei sferturi din români cred că pensia de stat nu le va asigura un trai decent

Șase din zece respondenţi sunt preocupaţi de veniturile pe care le vor avea la pensie, iar peste jumătate spun că nu sunt pregătiţi financiar pentru acest moment. Totodată, 75% dintre aceştia consideră că pensia de stat nu le va asigura un trai decent.

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Studiul arată că românii se află într-un moment de tranziţie în felul în care privesc pensionarea. Dacă în trecut era asociată cu retragerea din activitate, astăzi tot mai mulţi o consideră o etapă activă a vieţii.

Cercetarea a identificat două decalaje: între preocuparea pentru viitorul financiar şi nivelul actual de pregătire financiară pentru aceasta şi între aspiraţiile pentru un stil de viaţă activ la pensie şi resursele financiare necesare pentru a-l susţine.

"Diferenţa dintre aceste aspiraţii şi nivelul de pregătire financiară explică preocuparea tot mai mare pentru economisire şi planificare pe termen lung", notează sursa citată.

Peste jumătate spun că nu sunt pregătiţi financiar pentru pensie

Românii sunt mai preocupaţi de pensie decât sunt sau se simt pregătiţi pentru ea. Astfel, 60% dintre respondenţi sunt preocupaţi de veniturile pe care le vor avea după retragerea din activitate, iar 54% afirmă că nu sunt pregătiţi financiar pentru respectivul moment, susţin autorii studiului

Aproape jumătate dintre români afirmă că sunt interesaţi de informaţii privind pensiile. Circa 47% au discutat despre acest subiect în ultimul an, iar 32% au citit despre pensii. Aproximativ 41% se consideră bine informaţi despre Pilonul 2, iar procentul scade la jumătate (20%) în cazul Pilonului 3.

Pilonul 2, principala sursă de venit luată în calcul pentru anii de pensie

Rezultatele cercetării arată sursele de venit pe care românii doresc să le ia în considerare pentru perioada pensiei: 55% - pensia privată obligatorie (Pilonul 2); 25% - venituri din servicii pe care le vor presta; 22% - pensia privată facultativă (Pilonul 3), iar 20% depozitele bancare.

Studiul mai arată că, la pensie, oamenii visează la viaţă, nu la supravieţuire.

Cum îşi imaginează românii viaţa după pensionare

Întrebaţi cum îşi imaginează anii de după pensionare, respondenţii au asociat această etapă cu activităţi precum: călătorii în România şi în străinătate, timp petrecut cu familia şi cu prietenii sau gătit. Răspunsurile arată că oamenii îşi doresc, pe lângă siguranţă financiară la pensie, să rămână activi şi implicaţi în lucrurile care contează pentru ei.

Grupul Banca Transilvania este prezent în toate aspectele relaţiei românilor cu pensia privată: de la administrarea economiilor pentru viitor prin BT Pensii (Pilonul 3) şi BT Pensia Noastră (Pilonul 2), la accesul la informaţii prin aplicaţia BT Pay şi susţinerea educaţiei financiare prin iniţiative precum FIT (Finanţe pe Înţelesul Tuturor), Pensia ta, pe înţelesul tău şi prin conţinutul educaţional de pe Blogul BT.

Prin companiile specializate, Grupul BT administrează economii de aproape 13 miliarde de lei şi contribuie la economiile pentru pensie ale peste 900.000 de participanţi.

Studiul Quantix are la bază o cercetare calitativă şi cantitativă - interviuri în profunzime şi sondaj, realizate în rândul populaţiei României din mediul urban, cu vârste între 25 şi 64 de ani.