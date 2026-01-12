Antena Meniu Search
Opt companii din industria auto, printre care Dacia și Renault, au fost amendate de Consiliul Concurenţei cu sute de milioane de lei. Autoritățile susțin că firmele s-ar fi înțeles să-și împartă forța de muncă. Angajații erau împiedicați să se mute de la o companie la alta. 

de Greta Neagu

la 12.01.2026 , 20:10

Sunt sancțiuni în premieră pe piața muncii date, aşadar, pentru înţelegeri anticoncurenţiale între angajatori.

Automobile Dacia - parte a grupului francez Renault - specializată în producţia de autoturisme a primit cea mai mare amendă, de 82 de milioane de lei, Renault Technologie, centrul de inginerie al Grupului Renault a fost amendat cu 46 de milioane de lei, iar Alten Si Techno, compania de servicii IT şi inginerie cu 11 milioane de lei.

Sunt opt companii amendate de CC - în total cu peste 163 de milioane de lei. Companiile s-au înțeles să nu recruteze resurse umane de la una dintre celelalte companii fără acordul prealabil al acesteia din urma.

Articolul continuă după reclamă

Grupul Renault a transmis, în urma acestei investigaţii, că a cooperat pe deplin cu autorităţile şi că îşi reafirmă, cu această ocazie, angajamentul ferm față de respectarea regulilor de concurență.

Greta Neagu
