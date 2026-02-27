Prima lună a primăverii vine nu doar cu o salbă de sărbători dedicate frumosului, ci şi cu Mercur retrograd. Adică acea perioadă în care punem şedinţa la ora greşită fără să ne dăm seama, trimitem mailul cui nu trebuie sau postăm un mesaj pe grup în loc să-l trimitem unei singure persoane. Chiar dacă sunt o mulţime de evenimente cosmice în această perioadă, luna martie resetează complet energia. Expertul Răzvan Vlad Rusu vine cu detalii pentru fiecare zodie în parte, la Observator 12.

Mercur retrograd este inevitabil, îl avem de trei ori pe an. Acesta este primul Mercur retrograd din 2026. Aşa că să ne bucurăm de el, la început de an. […] Apropo, sunt companii foarte mari, nu dăm nume, care trimit newsletter tuturor angajaţilor: aveţi grijă la semnări de contracte, că a intrat Mercur retrograd. Deci cumva a devenit parte din cultura urbană acest Mercur retrograd şi, până la urmă, nu ne costă să-l luăm un pic în seamă. Dar nu este atât de negru dracul şi nici atât de mare tragedia. Pentru că, în primul rând, nu toate zodiile sunt afectate. Iar pentru unele o să vezi că e chiar o gură de aer proaspăt.

Cum va fi luna martie pentru fiecare zodie

Berbecul se grăbeşte. În luna martie vrea să facă 200 de lucruri pe metru pătrat şi, din păcate, tot din cauza acestui Mercur retrograd, nu prea reuşeşte. Şi atunci primul lucru, cel mai important: chill. Relaxează-te şi analizează bine ce faci. Mai ales că, după 6 martie, Venus intră în Berbec. Şi atunci devine atât de carismatic şi iubitor, încât se focalizează doar pe amor. Restul trece în plan secund.

se grăbeşte. În luna martie vrea să facă 200 de lucruri pe metru pătrat şi, din păcate, tot din cauza acestui Mercur retrograd, nu prea reuşeşte. Şi atunci primul lucru, cel mai important: chill. Relaxează-te şi analizează bine ce faci. Mai ales că, după 6 martie, Venus intră în Berbec. Şi atunci devine atât de carismatic şi iubitor, încât se focalizează doar pe amor. Restul trece în plan secund. La Taur este şi mai bine. Problema este că vrea să cheltuie, să mănânce ceva bun, să plece, să călătorească. Doar că Mercur retrograd chiar se simte aici şi pune beţe în roate. Aşa că este bine să se tempereze puţin cu cheltuielile compulsive. Însă marea problemă la Taur este nervozitatea. Mai nervos ca în luna martie nu l-ai văzut de un an de zile.

este şi mai bine. Problema este că vrea să cheltuie, să mănânce ceva bun, să plece, să călătorească. Doar că Mercur retrograd chiar se simte aici şi pune beţe în roate. Aşa că este bine să se tempereze puţin cu cheltuielile compulsive. Însă marea problemă la Taur este nervozitatea. Mai nervos ca în luna martie nu l-ai văzut de un an de zile. Gemenii sunt foarte fericiţi, mai ales că Mercur îi coordonează, este guvernatorul lor, şi a intrat în retrograd. Tuturor Gemenilor le spunem: nu semnaţi lucruri importante, aveţi grijă, verificaţi de două ori toate documentele. Partea bună este că reuşesc să fie sufletul petrecerii şi să anime atmosfera. Pentru ei, cheia depăşirii lui Mercur retrograd este umorul. Mai ales că Jupiter iese din retrogradare şi le dă un plus de putere.

sunt foarte fericiţi, mai ales că Mercur îi coordonează, este guvernatorul lor, şi a intrat în retrograd. Tuturor Gemenilor le spunem: nu semnaţi lucruri importante, aveţi grijă, verificaţi de două ori toate documentele. Partea bună este că reuşesc să fie sufletul petrecerii şi să anime atmosfera. Pentru ei, cheia depăşirii lui Mercur retrograd este umorul. Mai ales că Jupiter iese din retrogradare şi le dă un plus de putere. Racul este cu totul diferit faţă de cum este de obicei, mai introspect, mai introvertit. Avem o eclipsă totală de Lună pe 3 martie, iar aceasta îl ajută fantastic. Chiar dacă în carieră lucrurile sunt puţin scârţâitoare, în rest reuşeşte să se descurce ca peştele în apă. Marele avantaj al Racului este că, deşi pot apărea tot felul de situaţii imprevizibile, găseşte instant soluţii. Racii fac, în luna martie, trei paşi înainte şi niciunul înapoi.

este cu totul diferit faţă de cum este de obicei, mai introspect, mai introvertit. Avem o eclipsă totală de Lună pe 3 martie, iar aceasta îl ajută fantastic. Chiar dacă în carieră lucrurile sunt puţin scârţâitoare, în rest reuşeşte să se descurce ca peştele în apă. Marele avantaj al Racului este că, deşi pot apărea tot felul de situaţii imprevizibile, găseşte instant soluţii. Racii fac, în luna martie, trei paşi înainte şi niciunul înapoi. Leii sunt şi ei altfel decât au fost până acum. Pentru ei, curăţenia, ordinea şi reglajele în toate capitolele vieţii sunt fundamentale. Mare grijă însă la burnout, pentru că au foarte multe provocări şi vor să facă extrem de multe lucruri. Cu Mercur retrograd mai întârzie trenul, mai întârzie avionul, nu se ştie. Important este să nu se enerveze. Universul nu se învârte în jurul lor. Dacă se relaxează puţin, totul va fi bine.

sunt şi ei altfel decât au fost până acum. Pentru ei, curăţenia, ordinea şi reglajele în toate capitolele vieţii sunt fundamentale. Mare grijă însă la burnout, pentru că au foarte multe provocări şi vor să facă extrem de multe lucruri. Cu Mercur retrograd mai întârzie trenul, mai întârzie avionul, nu se ştie. Important este să nu se enerveze. Universul nu se învârte în jurul lor. Dacă se relaxează puţin, totul va fi bine. Pentru Fecioare , Mercur, planeta care le guvernează comunicarea, a intrat în retrograd. Sfatul este să intre puţin în umbră şi să se redescopere, să-şi reseteze interiorul. Majoritatea nativilor Fecioară vor spune: „Martie a fost despre dezvoltarea mea personală.” Pentru că, din punct de vedere financiar, nu este cea mai roz lună.

, Mercur, planeta care le guvernează comunicarea, a intrat în retrograd. Sfatul este să intre puţin în umbră şi să se redescopere, să-şi reseteze interiorul. Majoritatea nativilor Fecioară vor spune: „Martie a fost despre dezvoltarea mea personală.” Pentru că, din punct de vedere financiar, nu este cea mai roz lună. Balanţele sunt cele mai fericite dacă le arăţi un bilet de avion. Sunt focalizate pe călătorii, explorare şi cheltuieli. Din fericire, reuşesc să aibă fondurile necesare în luna martie şi pot pleca. Mare grijă însă la familie, pentru că pot apărea tensiuni.

sunt cele mai fericite dacă le arăţi un bilet de avion. Sunt focalizate pe călătorii, explorare şi cheltuieli. Din fericire, reuşesc să aibă fondurile necesare în luna martie şi pot pleca. Mare grijă însă la familie, pentru că pot apărea tensiuni. Scorpionii intră într-o perioadă interesantă şi mistică, dar devin mai practici. Această practicalitate se manifestă în multe capitole ale vieţii, mai puţin în carieră. Nu arunca banii pe prima idee care îţi trece prin minte, pentru că pot apărea surprize financiare. Aşa că pune bani deoparte.

intră într-o perioadă interesantă şi mistică, dar devin mai practici. Această practicalitate se manifestă în multe capitole ale vieţii, mai puţin în carieră. Nu arunca banii pe prima idee care îţi trece prin minte, pentru că pot apărea surprize financiare. Aşa că pune bani deoparte. Şi pe Săgetători îi ajută ieşirea lui Jupiter din retrogradare. Vin cu proiecte noi şi idei noi. Vor să facă munţii să se mişte. Problema este că în carieră se poate închide o uşiţă. Să nu intre în deznădejde, pentru că aceasta poate fi deschiderea unui nou palier de oportunităţi. Mare grijă însă la distrageri şi la aventurile amoroase, unde e nevoie de discreţie.

îi ajută ieşirea lui Jupiter din retrogradare. Vin cu proiecte noi şi idei noi. Vor să facă munţii să se mişte. Problema este că în carieră se poate închide o uşiţă. Să nu intre în deznădejde, pentru că aceasta poate fi deschiderea unui nou palier de oportunităţi. Mare grijă însă la distrageri şi la aventurile amoroase, unde e nevoie de discreţie. Capricornii tind să fie statornici. În această lună, focusul lor este pe interior, pe familie, pe lucrurile care se întâmplă între patru pereţi. Financiar pot fi şi ei afectaţi de contextul global, dar nu se panichează. Culmea, Mercur retrograd îi ajută să se întoarcă spre interior şi să rezolve lucruri mai vechi.

tind să fie statornici. În această lună, focusul lor este pe interior, pe familie, pe lucrurile care se întâmplă între patru pereţi. Financiar pot fi şi ei afectaţi de contextul global, dar nu se panichează. Culmea, Mercur retrograd îi ajută să se întoarcă spre interior şi să rezolve lucruri mai vechi. Vărsătorul este extrem de aiurit. Aiureala este cuvântul de ordine al lunii. Debutul poate veni cu apatie, surmenaj, frustrare sau angoasă. Unii cred că shopping therapy este soluţia, dar nu este. După data de 20, deşi preocuparea pentru bani rămâne, se deschid porţile succesului şi prosperităţii. Până acum, Vărsătorul a muncit mult pe aceiaşi bani sau pe mai puţini. De acum înainte, lucrurile se pot schimba.

este extrem de aiurit. Aiureala este cuvântul de ordine al lunii. Debutul poate veni cu apatie, surmenaj, frustrare sau angoasă. Unii cred că shopping therapy este soluţia, dar nu este. După data de 20, deşi preocuparea pentru bani rămâne, se deschid porţile succesului şi prosperităţii. Până acum, Vărsătorul a muncit mult pe aceiaşi bani sau pe mai puţini. De acum înainte, lucrurile se pot schimba. În ultimul rând, Peştii. Ieșirea lui Jupiter din retrogradare le oferă o nouă viziune. Brusc, caută mai multă raţiune şi logică, deşi sunt, în mod natural, mai poetici şi mai boemi. În această căutare, încearcă să rezolve prea multe lucruri deodată. Pentru Peşti, mesajul este clar: du-te în interior şi relaxează-te. Luna martie este despre reset.

