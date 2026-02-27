Este alertă în județul Dolj după ce lacul Bistreț a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii 12 ani. Creșterea semnificativă a debitului a pus o presiune uriașă pe infrastructura de protecție, iar apa a fisurat digul în mai multe puncte sensibile. Casele, terenurile și fermele din zonă sunt deja afectate.

Topirea zăpezii și precipitațiile abundente din ultima perioadă au dus la creșterea nivelului apei din cel mai mare lac din județul Dolj.

Este cel mai mare nivel din ultimii 12 ani. Problemele din zonă sunt cauzate de nivelul ridicat al pânzei freatice din întreaga vale a Dunării, dar și, în special, de râul Desnățui, care are un debit foarte mare și se varsă în lacul Bistreț.

Infrastructura de protecție a fost afectată, apa a fisurat digul în mai multe puncte sensibile.

Sunt îngrijorate atât autoritățile, cât și locuitorii din zonă, iar în unele gospodării apa a ajuns până aproape de locuințe. De asemenea, unii crescători de animale sunt deja afectați.

Între timp, utilajele lucrează la întărirea digului din zonă. Autoritățile monitorizează situația, iar oamenii au fost avertizați că sunt posibile inundații în perioada următoare.

