Accident cu traume duble la Şelimbăr, lângă Sibiu! O mamă a ajuns la spital în stare gravă, zdrobită cu maşina de copilul ei în vârstă de 11 ani. Femeia a coborât de la volan, dar a lăsat cheile în contact, iar băiatul a pornit motorul şi a dat peste ea. Fiul victimei a intrat în stare de şoc când a văzut ce a făcut.

Fără să îşi dea seama de pericol, mama a coborât în parcarea din faţa blocului, dar a lăsat copilul pe bancheta din spate şi maşina în viteză. Băiatul de 11 ani a trecut la volan, a pornit motorul şi a apăsat pedala de acceleraţie. Speriată, femeia a încercat să oprească automobilul, dar a făcut o greşeală: s-a aşezat în faţa acestuia şi a fost strivită de clădire.

Mama și băiatul se aflau în apropierea mașinii, care era parcată la 1 metru de peretele blocului. Când fiul a pornit motorul, fără să apuce să reacționeze, femeia a rămas pe trotuar, iar când mașina s-a pus în mișcare, a prins-o între capotă și zid.

Femeia de 48 de ani a avut noroc că a supravieţuit - maşina nu apucase să prindă viteză.

"Pacienta a fost preluată de Unitatea de Primiri Urgenţe şi a fost internată pe secţia de ortopedie, pentru investigaţii şi tratament de specialitate", spune Călin Boar, spitalul judeţean Sibiu.

Viteza de reacţie şi modul de intervenţie în astfel de cazuri sunt esenţiale

"Dacă se întâmplă să îţi vezi, totuşi, copilul la volan în niciun caz nu te opune forţei maşinii. Nu te urca nici pe capotă, nu încerca să opreşti maşina cu propria forţă, pentru că nu o să reuşeşti asta niciodată. Cel mai indicat este, dacă ajungi în această situaţie extremă, să vorbeşti cu copilul şi să îi dai indicaţia în funcţie de momentul respectiv", spune Alex Filip, expert conducere defensivă.

Părinţii nu trebuie să lase niciodată cheile maşinii la îndemâna copiilor sau să le permită să rămână în automobil cu motorul pornit. Acum doi ani, o mamă a fost lovită mașina ei, pornită în marşarier de fiul său, în timp ce femeia punea cumpărăturile în portbagaj.

"În urma evenimentului, femeia a suferit vătămări corporale şi a fost transportată la spital, conştientă", spune Ana Mureşan, IPJ Sibiu.

