Delta Dunării, invadată de şacali: "Sapă şi pe sub garduri, trec şi de gardurile electrice, s-au adaptat mult"

A început vânătoarea în satele invadate de şacali, în Delta Dunării. Localnicii se plâng că prădătorii intră în curţi noapte de noapte, iar când nu găsesc de mâncare nu ezită să atace oameni. Ministerul Mediului a majorat la 400 numărul şacalilor care pot fi împuşaţi anul acesta.

Vânătorii din Asociaţia Judeţeană Constanţa au împânzit astăzi câmpurile din Dobrogea.

"Suntem la vânătoare de şacali din zona Vadu, de aici de unde au venit cele maI multe sesizăti în ultima perioadă. Sunt 11 vânători care trebuie să identifice şi să elimine şacalii. Ei pot sta toată ziua şi toată noaptea la o astfel de acţiune", explică Andreea Filip, reporter Observator.

Peste 2.500 de şacali trăiesc în Delta Dunării, potrivit studiilor. Localnicii se plâng că sunt mult mai mulţi şi că haite întregi dau târcoale satelor în fiecare noapte.

"Intră şi fără probleme în curţile oamenilor dacă nu găseşte mâncare pe săturate. Sapă şi pe sub garduri, trece şi de gardurile electrice, s-a adaptat foarte mult", explică Tudorel Oancea, preşedinte AJVPS Tulcea.

"Unii şi-au protejat curţile lor prin diferite metode, plasă pus prin beton ca să nu poate să intre şacalul pe dedesubt. Sunt ferme de animale care sunt în proximitatea localităţii, şacalul e atras", explică Benone Maftei, inspector ARBDD.

Ministerul Mediului a mărit cota de vânătoare, dar nu suficient.

"Dacă ne-ar mai da încă pe atât, e ok. Până acum s-au extras cam 15%. Continuăm astfel de acţiuni", explică Mihai Maxim, inspector ecolog ARBDD Tulcea.

Populaţia de şacali a depăşit 40.000 de exemplare în toată ţara, aproape dublu faţă de 2023, deşi în urmă cu un deceniu erau o raritate pe teritoriul României. Cele mai mari probleme cu ei le au locuitorii din Oltenia şi Dobrogea.

