De ce se poartă mărțișorul la mână sau în piept. Tradiția explicată

Mărțișorul este simbolul primăverii în România, dar puțini știu de ce se poartă la mână sau prins în piept. Tradiția, transmisă din generație în generație, ascunde credințe vechi de mii de ani.

Pe 1 Martie, milioane de români oferă și poartă mărțișoare, respectând un obicei străvechi legat de renașterea naturii. De la șnurul alb-roșu până la locul în care este purtat – la mână sau în piept – fiecare detaliu are o semnificație aparte.

Ce simbolizează mărțișorul

Mărțișorul este considerat un talisman aducător de noroc și protecție. Șnurul împletit din două fire – unul alb și unul roșu – simbolizează unitatea contrariilor: iarnă și primăvară, frig și căldură, viață și puritate.

În tradiția populară, roșul reprezintă viața, energia și iubirea, iar albul simbolizează curățenia, lumina și începutul unui nou ciclu.

De ce se poartă mărțișorul la mână

În multe regiuni ale țării, mărțișorul era purtat la mână, sub formă de brățară. Se credea că astfel protejează purtătorul de boli și de energiile negative pe tot parcursul lunii martie.

În vechime, copiii purtau șnurul alb-roșu legat la încheietură pentru a fi feriți de deochi și pentru a avea sănătate tot anul. Obiceiul era întâlnit atât la fete, cât și la băieți.

De ce se poartă mărțișorul în piept

În alte zone, mărțișorul este prins în piept, aproape de inimă. Gestul simbolizează deschiderea către primăvară și protecția sufletului.

Prinderea în piept este, în prezent, cea mai răspândită formă de purtare, fiind asociată și cu eleganța accesoriului. De-a lungul timpului, mărțișorul a evoluat de la simplul șnur la bijuterii sau mici simboluri decorative.

Cât timp se poartă mărțișorul

Tradițiile diferă de la o regiune la alta. În general, mărțișorul se poartă:

până la sfârșitul lunii martie;

până la apariția primului pom înflorit;

până la sosirea berzelor.

După ce este dat jos, șnurul se leagă de crengile unui pom înflorit, pentru a aduce noroc și belșug. Se spune că dorințele puse în acel moment au șanse mari să se împlinească.

Originea tradiției mărțișorului

Istoricii susțin că tradiția mărțișorului are origini foarte vechi, posibil încă din perioada dacică. Descoperirile arheologice arată existența unor amulete similare purtate la început de primăvară.

De-a lungul timpului, obiceiul s-a păstrat și a devenit un simbol identitar pentru România și Republica Moldova, fiind inclus chiar și în patrimoniul cultural imaterial.

Ce spun etnologii despre purtarea mărțișorului

Specialiștii în folclor explică faptul că locul în care este purtat mărțișorul – la mână sau în piept – nu schimbă semnificația principală. Important este simbolul renașterii și al protecției.

În trecut, mărțișorul avea un rol magic și apotropaic, adică de alungare a răului. Astăzi, el este în primul rând un simbol al primăverii și al aprecierii.

De ce continuă tradiția și astăzi

În fiecare an, pe 1 Martie, românii oferă mărțișoare colegelor, prietenelor, mamelor sau persoanelor dragi. Gestul a devenit o formă de respect și de celebrare a feminității și a începutului unui nou sezon.

Chiar dacă forma s-a schimbat, sensul a rămas același: mărțișorul este un simbol al speranței, al reînnoirii și al norocului.

