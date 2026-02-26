Antena Meniu Search
Video Momentul în care o căruță încărcată cu fân este lovită de o maşină într-o intersecție din Bistrița-Năsăud

Un accident în urma căruia un căruţaş a fost grav rănit a fost surprins de o cameră de supraveghere pe o şosea din Bistriţa Năsăud.

de Olivia Păunescu

la 26.02.2026 , 13:27

Accidentul s-a produs într-o intersecţie unde căruţa trasă de doi cai şi încărcată cu fân a fost acroşată de o maşină. Unul dintre cai a căzut iar atelajul s-a răsturnat şi a lovit un autoturism parcat. 

Echipajele de salvare l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 62 de ani în stare semi-conștientă, cu un traumatism cranian sever. Testarea alcoolemiei a arătat că nici şoferul, nici căruţaşul nu consumaseră alcool.

Olivia Păunescu
Olivia Păunescu Like

Responsabilitate! Este primul cuvânt care îmi vine în minte, atunci când mă gândesc ce implică meseria de jurnalist, un job pe care l-am îmbrăţişat şi care m-a îmbrăţişat, la rândul lui, semn că lucrurile bune în viaţă se întâmplă...

accident bistrita intersectie caruta masina
