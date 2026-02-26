Video Momentul în care o căruță încărcată cu fân este lovită de o maşină într-o intersecție din Bistrița-Năsăud
Un accident în urma căruia un căruţaş a fost grav rănit a fost surprins de o cameră de supraveghere pe o şosea din Bistriţa Năsăud.
Accidentul s-a produs într-o intersecţie unde căruţa trasă de doi cai şi încărcată cu fân a fost acroşată de o maşină. Unul dintre cai a căzut iar atelajul s-a răsturnat şi a lovit un autoturism parcat.
Echipajele de salvare l-au găsit pe bărbatul în vârstă de 62 de ani în stare semi-conștientă, cu un traumatism cranian sever. Testarea alcoolemiei a arătat că nici şoferul, nici căruţaşul nu consumaseră alcool.
