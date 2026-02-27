Antena Meniu Search
Indicele ROBOR la 3 luni, 27 februarie 2026

Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru vineri, 27 februarie 2026, iar cifrele arată că indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, în raport cu cifrele date publicităţii în ziua precedentă.

de Alexandru Badea

la 27.02.2026 , 13:57
Indicele ROBOR la 3 luni este în scădere, faţă de ziua precedentă

Concret, rata de referinţă ROBOR cu scadenţă la trei luni este cotată la 5,74, nivel în scădere cu 0,17% faţă de nivelul înregistrat joi, 26 februarie 2026.

Conform reprezentanţilor BNR, ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci, iar ratele de referintă ROBOR se stabilesc pentru 8 scadențe: O/N (overnight), T/N (tomorrow), 1W (1 săptămană), 1M (1 lună), 3M (3 luni), 6M (6 luni), 9M (9 luni) și 12M (12 luni).

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referinţă media aritmetică a cotațiilor de dobândă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

Alexandru Badea
În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

