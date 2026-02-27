Acordul UE-Mercosur, care a inflamat fermierii din UE, intră în vigoare provizoriu, anunţă Comisia Europeană

Ursula von der Leyen a anunţat intrarea provizorie în vigoare a componentei comerciale a acordului de asociere dintre Uniunea Europeană şi Mercosur, deşi în acest caz este aşteptată o decizie din partea Curţii Supreme a UE.

Comisia Europeană anunță intrarea în vigoare provizorie a acordului UE-Mercosur. "Am spus-o şi înainte, când suntem gata, suntem gata", a afirmat şefa Comisiei Europene. "În ultimele săptămâni, am purtat discuţii aprofundate pe această temă cu statele membre şi cu membri ai Parlamentului European. Pe această bază, Comisia va proceda acum la aplicarea provizorie", a declarat ea presei.

Anunţul făcut de şefa Comisiei Europene intervine după ce Argentina şi Uruguay au ratificat acordul. Brazilia şi Paraguay sunt aşteptate să o facă curând. Acordul comercial a fost semnat acum o lună în capitala Paraguay-ului, Asuncion, marcând finalul negocierilor care au durat 25 de ani. Noua zonă de liber schimb va reprezenta 30% din PIB-ul global.

O majoritate a statelor membre ale Uniunii Europene a aprobat provizoriu semnarea acordului de asociere cu Mercosur, România numărându-se printre acestea.

Vestea a fost salutată şi de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, precizând că pasul marchează crearea celei mai mari zone de liber schimb din lume.

