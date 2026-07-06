Primăria Braşov anunţă că, începând de anul acesta, introduce un proiect în baza căruia copiii din municipiu vor primi un voucher de 150 de lei lunar pentru a-şi putea plăti abonamentul sau cotizaţia la clubul la care fac sport, cu condiţia ca acesta să funcţioneze în municipiul Braşov.

Oraşul din România care oferă vouchere lunare de 150 de lei pentru copiii care practică un sport - Sursa: Profimedia

Potrivit municipalităţii, de voucher pot beneficia copiii care merg la şcoală şi care fac sport în cadru organizat la cluburi sportive cu personal calificat, antrenori şi profesori acreditaţi şi care sunt structuri sportive recunoscute, informează News.ro.

Finanţarea va fi asigurată din bugetul local al municipiului, iar cluburile care vor primi aceste vouchere vor depune documentele necesare pentru decontarea sumelor prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Primăriei.

Instituţia anunţă că în această perioadă elaborează o procedură care simplifică modul de decontare a voucherelor.

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De acest proiect vor beneficia copiii cu vârste între 6 şi 18 ani, care au domiciliul stabil în Braşov şi sunt înscrişi la şcoală.