O experiență spirituală s-a transformat într-o anchetă de trafic de droguri de mare risc. O româncă și doi cetățeni străini au fost prinşi de poliţişti în timp ce foloseau substanţe interzise în timpul unor ritualuri şamanice pe care le organizau la o pensiune din Hunedoara.

În cadrul taberei organizată la pensiunea respectivă aveau loc ședințe de "conectare cu sinele", iar pentru participarea la weekend amazonian, așa cum era intitulată ceremonia spirituală, se plătea între 590 și 650 de euro.

Anchetatorii spun că participanții au fost recrutați în cursul acestei veri în urma unor interviuri online, iar evenimentul era destinat celor pasionați de ritualurile amazonului peruvian.

Ce planuiau să consume participanţii

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În cadrul acestor ședințe urmau să fie consumate droguri de mare risc, puse la dispoziție de șamani sub formă de ayahuasca, o băutură făcută din plante puternic-halucinogenă.

Procurorii DIICOT au descins, însă, la pensiunea respectivă înainte de începerea evenimentului și au găsit aproape 7 litri de drog de mare risc obținut dintr-un cactus care crește în America de Sud, dar și multe alte substanțe interzise.

De asemenea, în bucătărie erau deja pregătite ceaiurile cu droguri, iar în sala unde urmau să aibă loc ședințele, totul era de asemenea pregătit pentru consum. Un cetățean din Peru, dar și unul din Danemarca, au fost arestați preventivi pentru 30 de zile, iar o româncă, implicată de asemenea și ea în organizare, va fi cercetată sub control judiciar.