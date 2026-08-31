Misiune extrem de dificilă pentru pompierii hunedoreni, după ce focul a scăpat de sub control pe o păşune.

Alimentate de vânt, flăcările s-au extins rapid şi au înghiţit nu mai puţin de 15 hectare de vegetaţie uscată, fond forestier şi mai mulţi copaci.

Din cauza fumul dens, circulaţia pe Drumul Naţional 66 a fost oprită preţ de câteva ceasuri. Din fericire, intervenţia de zeci de minute s-a încheiat cu succes, iar salvatorii au reuşit să limiteze extinderea incendiului.

Autorităţile trag un semnal de alarmă şi îi avertizează pe oameni să nu îşi igienizeze singuri terenurile, mai ales în zonele împădurite sau în care există vegetaţie uscată.