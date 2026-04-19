Transportul public din Braşov devine gratuit în fiecare zi de vineri, în cadrul programului "Vinerea Verde", o inițiativă prin care autoritățile vor să încurajeze renunțarea la mașina personală și folosirea autobuzelor și troleibuzelor. Măsura se aplică atât pentru brașoveni, cât și pentru turiști, inclusiv pe traseele spre Poiana Brașov. Programul este văzut și ca o oportunitate pentru oameni să testeze gratuit acest tip de transport, iar în viitor ar putea fi extins și în alte localități.

Brașovenii și turiștii pot circula gratuit cu mijloacele de transport în comun în fiecare zi de vineri de la începutul acestei luni. Măsura face parte din programul "Vinerea Verde", prin care transportul public devine gratuit pentru toți călătorii. "Strategia noastră este de a transforma transportul în comun în principala soluție de mobilitate în interiorul orașului, tocmai de aceea încercăm să venim cu soluții care să-i atragă pe brașoveni și pe turiști. Încercăm să le oferim brașovenilor posibilitatea, măcar la început, să testeze ce înseamnă transportul în comun.Vinerea este gratuit transportul în oraș și în Poiana Brașov, atât pentru brașoveni cât și pentru turiști", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Gratuitatea se aplică în special persoanelor care folosesc în mod obișnuit mașina personală, dar și categoriile vulnerabile, precum pensionarii și familiile cu venituri reduse. Drumurile gratis cu autobuzul sau troleibuzul în Brașov sau spre Poiana Brașov costă între 1,6 și 1,7 milioane de lei. Banii acoperiți din bugetul local sunt parte din prețul plătit pentru a-i convinge pe oameni să-și lase mașinile acasă.

Iar acesta nu este singurul scop. "Se mai degajează traficul, este foarte aglomerat, şi îmi închipui că de aceea au implementat această soluţie", spune o femeie. "În primul rând pentru poluare, lumea mai stă cu maşina acasă, şi aşa combustibilul e aşa cum e. Mai sunt şi oameni care au salariul mai mic, chiar şi pensionarii", spune un bărbat. Acest program urmează să fie introdus şi în alte localităţi.

