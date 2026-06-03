Turcia l-a criticat marţi pe Kanye West, pe care îl acuză că i-a jignit "credinţa" şi "valorile civilizaţionale" în timpul unui concert susţinut în faţa a zeci de mii de oameni, informează AFP, citat de News.ro.

Turcia îl acuză pe Kanye West că i-a jignit "valorile civilizaţionale". Mai multe ţări au interzis concertele - Profimedia

Mai multe concerte ale rapperului american au fost interzise în Europa în ultimele luni din cauza declaraţiilor sale antisemite, pe care cântăreţul le-a atribuit tulburării bipolare de care suferă.

Weekendul trecut, în Turcia, starul hip-hop, cunoscut şi sub numele de "Ye", a cântat în faţa a 120.000 de fani la Istanbul şi a atras furia autorităţilor turce după ce a interpretat cântecul "I Am a God" ("Sunt un zeu").

"Faptul că zeci de mii de oameni au cântat cu entuziasm "I am a God' este o chestiune serioasă, care necesită o analiză aprofundată", a reacţionat Oktar Saral, consilierul-şef al preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

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El a considerat că acel concert a promovat "o retorică şi simboluri care contravin credinţei şi valorilor civilizaţionale" turce.

Oktar Saral a denunţat totodată "implicarea unui segment conservator al societăţii" în ceea ce el a calificat drept "un asediu cultural", la care a participat şi antreprenoarea şi creatoarea franceză de modă de inspiraţie gotică Michele Lamy, "asociată cu ocultismul şi cu simboluri obscure".

Declarat persona non grata în mai multe ţări, rapperul Kanye West urmează totuşi să concerteze sâmbătă şi luni în Ţările de Jos, pe 11 iunie în Albania şi pe 25 iulie în Republica Cehă.