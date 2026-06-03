Trei bărbați, dintre care unul cetățean turc, au fost arestați preventiv după ce procurorii au documentat o rețea de trafic de canabis care opera în municipiul Arad. Suspecții sunt acuzați că au vândut droguri în cantități mari, folosind inclusiv un cărucior pentru copii pentru transportul și plasarea substanțelor interzise. Aceștia au fost prinși în flagrant în timp ce încercau să comercializeze două kilograme de canabis pentru 6.600 de euro.

Droguri "plimbate" prin oraş cu un cărucior pentru copii. Trei persoane din Arad, arestate preventiv - Profimedia

Conform unui comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, suspecţii au fost prinşi în flagrant când vindeau două kilograme de canabis pentru suma de 6.600 de euro, transmite Agerpres.

Cei trei au 27, 35 şi 38 de ani şi sunt cercetaţi pentru trafic de droguri de risc.

"Din probele administrate a reieşit faptul că, în intervalul mai - iunie 2026, în mai multe rânduri, conform înţelegerii anterioare dintre ei, cei trei bărbaţi ar fi procurat, transportat, depozitat, deţinut, oferit spre vânzare şi comercializat canabis, engros, în municipiul Arad. Pe parcursul urmăririi penale, între finele lunii mai şi începutul lunii iunie 2026, a fost indisponibilizat peste un kilogram de drog de risc, tranzacţionat de către aceştia cu 3.300 de euro. Metoda folosită de către bărbaţii cercetaţi a fost de tipul 'dead drop', unul dintre aceştia transportând substanţa interzisă, până la locul plasării, cu un cărucior pentru copii", se arată în comunicatul IPJ.

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Flagrantul a fost organizat marţi, iar în autoturismul unuia dintre bărbaţi, pe bancheta din spate, sub scaunul special de transport copii, a fost descoperită o pungă vidată care conţinea aproximativ 300 de grame de canabis.

Ulterior, poliţiştii au făcut trei percheziţii, fiind găsite şi ridicate sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă.

Suspecţii au fost reţinuţi, Tribunalul Arad a decis, miercuri, arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.