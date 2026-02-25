Antena Meniu Search
Video Orbit de gelozie, un bărbat din Bacău şi-a înjunghiat iubita și prietenul de pahar. Ambii au ajuns la spital

Gelozia i-a adus un dosar de dublă tentativă de omor unui bărbat de 32 de ani din Bacău. Tânărul şi-a chemat un prieten la un pahar, dar când l-a surprins pe acesta prea apropiat de iubita sa, cu care se împăcase recent, a vrut răzbunare. A luat un cuţit şi s-a năpustit asupra celor doi.

de Clara Mihociu

la 25.02.2026 , 14:21

Atât femeia de 29 de ani, cât și bărbatul de 34 de ani au ajuns la spital cu multiple răni produse prin înjunghiere. Femeia a fost rănită de mai multe ori și destul de grav în zona gâtului, dar și în torace și pe brațe.

Iar bărbatul avea la rândul său două plăgi produse prin înjunghiere în zona brațelor. Din fericire, medicii au reușit să le salveze viața. Între timp, atacatorul, iubitul femeii de 29 de ani, a fost inițial reținut pentru 24 de ore, apoi arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Acesta este acuzat de tentativă de omor calificat. Totul s-a întâmplat chiar acasă la el, acolo unde și invitase prietenul pentru a consuma băuturi alcoolice în seara respectivă împreună cu iubita cu care abia se împăcase. La un moment dat, el a plecat la toaletă și când a venit înapoi și a găsit prietena, în ipostaze romantice cu prietenul său, moment în care, fără să stea pe gânduri, a luat un cuțit și a atacat pe cei doi.

