Apar infomaţii noi despre accidentul teribil din Brăila, în care părinţii unei fetiţe de numai şase ani au murit într-o clipă, după ce maşina în care se aflau a fost pur şi simplu spulberată. Tânărul care era la volan şi a intrat în plin în maşina familiei nu este la prima greşeală gravă. Luna trecută, s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum, nu departe de locul accidentului de acum. Iar acum 4 ani, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a fost prins băut la volan. Judecătorii au fost înţelegători cu el atunci şi au considerat infracţiunea. "o întâmplare nefericită". Copila, rămasă acum singură pe lume, a supravieţuit miraculos accidentului care i-a răpit ambii părinţi.

Accidentul cumplit a avut loc la nici 20 de kilometri de Brăila. Dan şi Cătălina se întorceau acasă, împreună cu fetiţa lor, de la bunici. Pe o bucată de drum drept, inexplicabil, maşina lor este spulberată de un autoturism care intră pe contrasens.

Impactul a fost devastator. Maşinile au fost aruncate în câmp, cei doi soţi au murit pe loc, sub ochii fiicei lor de 6 ani. Fetiţa scapă, ca prin minune, doar cu câteva zgârieturi. E salvată de scaunul pentru copii.

Cine sunt morții din accidentul din Brăila

Tatăl ei avea 45 de ani şi lucra ca poliţist la Centrul de Detenţie pentru Minori din Tichileşti. Mama ei avea 40 de ani şi era profesoară la Liceul Teoretic "Panait Cerna" din Brăila.

"Copiii au iubit-o, a fost un şoc pentru toată lumea. Nu putem să credem aşa ceva. Tinereţea, fetiţa care a rămas singură", a declarat Genoveva Copae, secretara liceului.

"Tot am zis că e o farsă, un fake. O să ne lipsească eleganţa ei, sinceritatea ei. Un profesor deosebit, nu ar fi supărat pe nimeni. Se spune că cei buni ajung la Dumnezeu, să ştiţi că aşa este", a declarat directoarea liceului.

"Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei şi un om pe care te puteai baza", a declarat Mircea Alexandru Voicu, purtător de cuvânt penitenciar Tichilești Brăila.

Şoferul care i-a ucis din greşeală este un bărbat de 35 de ani, din Făurei. Rănile suferite în accident nu-i pun viaţa în pericol.

"Este internat în secția de terapie intensivă cu traumatism toracic, fractură costala C2, luxație de sold stânga. În acest moment se afla în stare stabilă, conștient și cooperant", a declarat dr Alina Neacșu, director medical spital Brăila.

Șoferul vinovat, pericol pe șosele

Nu a fost, însă, în stare să le ofere anchetatorilor vreo explicaţie.

Şoferul de 35 de ani a fost prins beat la volan în anul 2022, i-a fost anulat permisul şi a primit un an de închisoare cu suspendare. A redobândit permisul între timp, iar luna trecută s-a răsturnat cu maşina pe acelaşi drum naţional. De această dată, nu băuse înainte să se urce la volan.

Anul trecut s-au întâmplat aproape 4000 de accidente în România. 1300 de oameni şi-au pierdut viaţa pe şosele.

