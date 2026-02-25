Polițiștii au efectuat, miercuri, 25 februarie 2026, 34 de percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în domeniul pariurilor sportive, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova.

Suspiciuni de meciuri aranjate în Liga a III-a. Polițiștii au făcut 34 de percheziții în Bucureşti şi 6 judeţe - Profimedia

Descinderile au avut loc în județele Prahova, Vâlcea, Argeș, Cluj, Ilfov și Dâmbovița, precum și în municipiul București. Ancheta este derulată de polițiștii din cadrul IPJ Prahova, prin Poliția Municipiului Ploiești și Biroul pentru Combaterea Infracțiunilor contra Persoanei și Patrimoniului.

Potrivit surselor Observator, printre persoanele vizate de anchetă s-ar afla și un bărbat din Ilfov, Cristescu, despre care se spune că ar fi finanțator al clubului implicat. Acesta ar fi căsătorit cu o nepoată a manelistului Florin Salam și ar fi rudă cu artistul. Sursele citate susțin că în dosar ar fi implicați și foști jucători din Liga I, printre care Claudiu Blaga, despre care se afirmă că ar fi, la rândul său, finanțator la CS Păulești, dar și Marius Sanda și Gabi Matei.

Din cercetări a reieșit că, pe parcursul ultimului sezon competițional, mai multe persoane din cadrul unui club de fotbal, alături de alte persoane aflate în legătură directă cu acesta, inclusiv jucători ai echipei, ar fi acționat coordonat pentru a influența și altera rezultatele unor partide disputate în Liga a III-a, competiție organizată de Federația Română de Fotbal.

Ulterior, persoanele cercetate ar fi indus în eroare organizatori de pariuri sportive cu privire la corectitudinea desfășurării meciurilor, plasând pariuri atât în mediul online, cât și în agenții de profil. Potrivit anchetatorilor, rezultatele partidelor ar fi fost cunoscute și prestabilite, iar prin aceste demersuri ar fi fost obținute foloase patrimoniale injuste în valoare de aproximativ 840.000 de lei.

Pentru completarea probatoriului, 21 de persoane au fost conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. În funcție de situația de fapt și de probele administrate, urmează să fie dispuse măsurile procesual-penale care se impun.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, al polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București și al inspectoratelor de poliție județene Vâlcea, Argeș și Cluj, precum și al Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești. În instrumentarea cauzei a fost implicat și Departamentul de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform legii.

