Patru ani de război în Ucraina, comemorați în Capitală. Clădiri-simbol au fost iluminate în culorile steagului

Sute de oameni din Europa au ieșit în stradă să își exprime sprijinul pentru Ucraina, la 4 ani de război. În București, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului și Palatul Cotroceni au strălucit în culorile steagului ucrainean.

de Redactia Observator

la 25.02.2026 , 08:53

Momente de solidaritate au avut loc și în Franța, la Turnul Eiffel, iluminat și el în galben și albastru. În jurul monumentului s-au strâns zeci de oameni. Mii de oameni s-au adunat și la Londra. Mulți au intonat și imnul Ucrainei.

De asemenea, 11 lideri europeni, printre care preşedintele Finlandei, premierul Suediei şi şefa Comisiei Europene au participat la o slujbă de pomenire la Kiev şi au depus coroane în memoria soldaţilor ucraineni care au pierit în război. În paralel, Parlamentul European a ţinut o sesiune extraordinară, la care Volodimir Zelenski a fost aplaudat la scenă deschisă. 

Tot în semn de solidaritate, la iniţiativa Franţei şi Marii Britanii s-a reunit, virtual, şi Coaliţia de Voinţă.  

razboi ucraina bucuresti capitala
