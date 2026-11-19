Masacru într-un saivan din județul Arad. 310 oi au fost ucise de șacali, iar paguba se apropie de 100.000 de euro. Proprietatul oilor riscă să rămână şi fără despăgubiri după ce cadavrele animalelor au fost ridicate și incinerate la indicațiile autorităților. Când comisia a venit să constate paguba, după 48 de ore, cum prevde legea, nu mai avea ce să vadă.

Atacul s-a produs în jurul orei trei dimineața, în comuna Vladimirescu. Speriate de șacali, sute de oi au fugit în direcția râului Mureș. Unele au fost sfâșiate de prădători, altele au căzut de pe malul abrupt în apă sau au murit sufocate, călcate în picioare de celelalte animale.

Ciobanul spune că totul s-a petrecut atât de repede, încât nu a mai putut interveni. Dimineața, omul a găsit un adevărat carnagiu. A anunțat autoritățile, iar reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au constatat atacul șacalilor și au cerut ridicarea și incinerarea urgentă a cadavrelor, pentru că acestea reprezentau un pericol sanitar în albia Mureșului.

Numai că pentru despăgubiri era nevoie de o comisie din care făceau parte autoritățile locale, Garda Forestieră și Direcția Agricolă. Aceasta trebuia să verifice animalele și să constate paguba în maximum 48 de ore. Când membrii comisiei au ajuns la fața locului, cadavrele fuseseră deja ridicate și trimise la incinerare. Nici urme concludente nu au mai găsit, după două nopți de ploi torențiale.

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Practic, proprietarul a respectat indicațiile DSV, dar acum riscă să fie tocmai acest lucru motivul pentru care nu va putea obține despăgubirile, aşa că ar putea rpmâne cu o pagubă de aproape 100.000 de euro.