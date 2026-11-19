Aproape 10% dintre români sunt afectaţi de BPOC, o boală slab diagnosticată şi tratată în România. Simptome care adesea sunt ignorate, cum ar fi tusea persistentă și dificultățile de respirație, ar trebui să-i trimită pe pacienţi direct la medic pentru un consult. Diagnosticarea se poate face printr-o investigaţie simplă, la medicul de familie sau specialist.

Activităţi obişnuite cum sunt urcatul scărilor sau mersul pe jos pot deveni un adevărat chin pentru persoanele care au boală pulmonară obstructivă cronică. Specialiştii spun că este important să fim atenţi la anumite simptome. "O tuse, dar care apare în fiecare zi, prelungit, de obiceii dimineața. Uneori tusea este uscată, alteori este cu espectorație. Și prelungirea acestui moment trebuie să dea de gândit. Al doilea lucru e gâfâiala. Și apoi vine, ca să zic așa, condimentul. O infecție care poate să fie virală sau bacteriană și din momentul acela pacientul resimte acut dureros, o îngreunare a respirației, este vorba de ceea ce noi numim exacerbare, și care lasă această suferință și declin funcțional imediat", a declarat Florin Mihălțan, președinte SRP.

Poate fi diagnosticată printr-o investigaţie simplă numită spirometrie

Boala Pulmonară Obstructivă Cronică poate fi diagnosticată printr-o investigaţie simplă numită spirometrie. "În primul rând este un test foarte simplu, este mai simplu decât EKG-ul. Nu se ia sânge, nu doare, nu este invazivă. Durează două-trei minute, putem să o facem de la medicul de familie la medicul specialist este gratis și se poate vedea stradiul de funcționalitate a plămânului. Putem să aflam ce parametri avem și dacă plămânii lucrează în mod normal", a declarat Cristian Oancea, vicepreședinte SRP. Medicii spun că este important ca boala să fie identificată cât mai devreme pentru că pacienţii se pot confrunta cu episoade de agravare bruscă a simptomelor, care pot necesita spitalizare. Aceste episoade, numite exacerbări, pot crește riscul de complicații și pot afecta semnificativ calitatea vieții. Ce trebuie să facă pacienţii pentru a preveni o exacerbare a bolii?

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"Renunțarea la fumat și eventual aceste vârfuri de expunere poluantă, că sunt la domiciliu sau locul de muncă sau în trafic, ar trebui evitate. Vaccinările și aici intră vaccinarea antigripală, vaccinarea pentru virusul sincițial, vaccinarea antipneumococică, folosirea unor imunolizante bacteriene care cresc apărarea", a declarat Florin Mihălțan, președinte SRP. Reperezentanţii pacienţilor spun că întâmpină şi probleme. "Păi vorbim de foarte mulți pacienți care încă nu sunt diagnosticați. Aproape 51% dintre acești pacienți nu sunt diagnostificați în România. Ce înseamnă acest lucru? Pacientul nu are un traseu clar să știe să meargă la medic, la medicul de familie, de la medicul familiei, la medicul specialitate pentru a face investigațiile de diagnosticare. Cred că trebuie să vorbim și de o finanțare corectă și de existența unui program național pe boli respiratori", a declarat Radu Gănescu, preşedinte COPAC. Cu ocazia Zilei Mondiale de luptă împotriva BPOC, Societatea de Pneumologie din România a lansat un ghid pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea pacienților.