Doi liceeni au devastat 10 maşini ridicate de poliţia locală din Bucureşti după ce au sărit gardul parcării speciale în care erau maşinile, fără să fie văzuţi de paznic. Părinţii lor sunt buni de plată, iar adolescenţii sunt anchetaţi sub control judiciar.

Cei doi tineri, un băiat şi o fată de 16 ani, au intrat în parcarea primăriei puşi pe rele. S-au urcat pe maşini, au sărit pe ele până le-au îndoit tabla, apoi le-au spart geamurile şi le-au rupt oglinzile. Deşi locul era păzit, adolescenţii au ajuns acolo fără să îi oprească nimeni.

Cei doi adolescenți au profitat de neatenția paznicului, care i-a vazut prea târziu. Au sărit gardul acestei parcari, unde sunt depozitate o parte dintre autoturismele ridicate de polițiștii locali.

Poliţiştii i-au identificat după trei săptămâni şi acum calculează pagubele produse de liceeni.

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"Față de cei doi minori magistrații au dispus măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.", explică Cătălina Toma, purtător de cuvânt Poliţia Capitalei.

La sfârşitul anului trecut, un adolescent de 17 ani a distrus 27 de maşini într-o singură noapte pe o stradă din Târgu Jiu.