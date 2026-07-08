Ascensiunea fulminantă a inteligenţei artificiale provoacă o nouă criză a cipurilor de memorie şi scumpeşte gadget-urile. Telefoanele inteligente, laptopurile şi consolele de jocuri video costă mai mult acum, iar noi majorări sunt aşteptate în perioada următoare.

Criza este confirmată inclusiv de softurile care simulează conversaţii cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Ramona Sîrbu, reporter Observator: Este foarte probabil ca gadget-urile să se scumpească. A cui este vina pentru aceste creșteri?

GPT: Nu e vorba de un singur vinovat clar. De obicei, Combinația de factori include cererea crescută de componente, cipuri și memorie.

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Inteligenţa artificială concurează cu producătorii de gadgeturi pentru aceleaşi cipuri de memorie. Iar primele efecte au apărut deja. Apple a majorat prețurile unor laptopuri și tablete cu până la 20%, iar analiștii estimează că viitoarea generație de iPhone ar putea costa cu 1.000 de lei mai mult. Și Microsoft anunță scumpiri - aproape 750 de lei pentru console Xbox.

"Creșterea de preț datorată cipurilor nu se va transfera în întregime către consumator, o parte e suportată și de companii. Tendința probabil va rămâne", a spus Liviu Redeleanu, expert IT.

Inteligența artificială nu înseamnă doar aplicații și roboți care răspund la întrebări. În spatele acestora sunt ferme de servere care funcționează non-stop și au nevoie de memorii performante.

"Toate companiile de inteligență artificială dezvoltă centre de date enorme, care au nevoie de cantități uriașe de cipuri, de hardware. Asta duce prețurile în sus din ce perspectivă - producătorii de cipuri preferă să vândă către companiile de AI pentru că este o piață mult mai profitabilă", a mai afirmat Liviu Redeleanu.

În aceste condiţii, cei care vor să îşi schimbe gadget-urile ar putea să amâne sau să anuleze investiţia.

"Dacă un telefon m-ar costat 3.500 de lei şi apoi, după cateva luni, acelaşi telefon costă 4.500, normal că e un pic de deranj". O să ezit şi o să investesc banii în altceva", au spus oamenii.

Telefoanele recondiţionate, care au preţuri mai mici, devin din ce în ce mai căutate. Estimările arată că vânzările vor creşte cu 15%.