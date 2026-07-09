Incendiu puternic pe o plajă din Mamaia. Două beach-baruri și o școală de kite s-au făcut scrum. Primele indicii arată că focul ar fi pornit de la un scurtcircuit, însă administratorii nu exclud varianta unei răzbunării şi cer anchetatorilor să verifice imaginile surprinse de camere din toate unghiurile.

Flăcările uriașe s-au aprins înainte de răsărit. Incendiul izbucnit la ora 03:57, s-a extins rapid de la o construcție la alta, iar aproape 600 de metri pătrați s-au făcut scrum.

Incendiul ar fi izbucnit la acest beach-bar, în urma unui scurtcircuit la tabloul electric. Construcţia a ars în totalitate. Focul a cuprins şi anexa, plină cu echipamente sportive şi pentru că vântul sufla cu putere, focul a ajuns şi cel de-al doilea beach-bar.

Lemnul şi stuful au alimentat vâlvătaia. 25 de pompieri au intervenit și au stins incendiul după mai bine de patru ore.

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"Aceştia s-au axat în pimul rând pe limitarea incendiului în proporţiile deja găsite, au reuşit să îl limiteze astfel încât să nu se propage şi la cel de-al treilea beach-bar.", spune Anamaria Stoica, ISU Dobrogea.

Administratorul nu exclude nicio variantă. Spune că mai multe persoane ar fi fost văzute pe plajă înainte de izbucnirea focului și vrea să analizeze cu atenţie imaginile de pe camere. Instalația electrică fusese refăcută și verificată cu doar o săptămână înainte.

"Mie nişte vecini mi-au spus că seara la 3 jumate au văzut nişte oameni care au mers spre plajă, pe apă. O să întreb şi paznicul să văd ce ştie şi cum.", explică Mihail Spanțoveanu, administrator plaja H2O.

Din cele două beach-baruri a rămas doar un morman de cenușă.

Sunt imagini greu de privit pentru cei care şi-au petrecut verile aici. Este una dintre cele mai îndrăgite plaje din Mamaia şi printre primele care s-au construit în anul 2005 de către iubitorii sporturilor nautice. Nu a ars doar beach-barul, ci şi şcoala de kitesurf.

"Sunt echipamentele oamenilor, ale instructorilor şi ale noastre. Erau multe şi valorau mult. Zeci de mii de euro. Sculele de muzică, care şi ele costă. Nici nu erau ale noastre, erau închiriate. + 09.27 - Au trecut mai multe generaţii pe aici, am crescut şi noi şi copiii noştri. E trist, dar avem în plan să renaştem ca pasărea Phoenix.", adaugă Mihail Spanțoveanu.

"Chiar ieri am fost pe plaja H20 şi s-au dat cei mici pe leagănele care acum nu mai sunt. Am vrut să venim şi astăzi însă nu am avut unde.", spune o turistă.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un alt beach-bar din Mamaia Nord a fost distrus complet de flăcări în doar câteva zeci de minute.