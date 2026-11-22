S-a dat startul distracţiei pe gheaţă. Odată cu temperaturile scăzute, patinoarele se transformă în locul preferat al celor care abia aşteaptă să-şi testeze echilibrul sau să mai ia câte o trântă. La Târgu Mureş, patinoarul de la Cetatea Medievală s-a umplut de voie bună încă din primele zile. Cei mici au făcut piruete, au prins curaj pe patine şi s-au întrecut pe gheaţă, pe ritm de muzică.

Iarna a început mai devreme la Târgu Mureş - cu paşi mici, alunecări şi multe zâmbete. De la cei mai mici şi curajoşi, până la cei mari şi excperimentaţi, toţi au vrut să testeze patinoarul. Cei care vor să intre în atmosfera sezonului au acum 600 de metri pătraţi de gheaţă la dispoziţie. Unii fac piruete, alţii îşi caută echilibrul, dar toţi au acelaşi obiectiv: să se distreze.

Dacă ajungeţi acolo, puteţi închiria dispozitive speciale care vă ajută să faceţi primii paşi fără prea multe emoţii. Sunt disponibile şi peste 300 de perechi de patine, pentru toate vârstele. O tură durează o oră şi jumătate şi costă 25 de lei, iar închirierea patinelor sau a dispozitivelor ajutătoare costă 20 de lei.