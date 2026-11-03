Pontaje fictive şi medicamente furate de la UPU. Asta au găsit procurorii după o descindere fulger la Spitalul "Mavromati" din Botoşani. Timp de mai bine de doi ani mai mulţi angajaţi ar fi scos din spital medicamente cu regim special, pe care le înregistrau în fișele pacienților. Alţii şi-ar fi pontat fictiv colegii care nu erau la muncă, pentru salarii.

Șase mandate de percheziție au fost puse în aplicare de polițiști, care suspectează că angajații spitalului din Botoșani ar fi furat medicamente cu regim special și ar fi încasat bani pentru zile în care nu au lucrat. Anchetatorii verifică și dacă unele medicamente ar fi fost scoase intenționat din circuit pentru a justifica noi achiziții de la anumite firme. Cercetările vizează infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu și divulgare de informații nedestinate publicității.

Polițiștii au descins în mai multe birouri și au ridicat documente din departamentele de achiziții și contabilitate. Managerul spitalului spune că pune la dispoziția anchetatorilor toate actele solicitate. Descinderile au avut loc în cadrul operațiunii Jupiter, care vizează mai multe infracțiuni și presupune peste 300 de percheziții în întreaga țară.