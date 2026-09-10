Performanţă românească delicioasă în Japonia! Un chef din Cluj-Napoca a devenit campion mondial la sushi. Vlad Tănasie a câştigat toate cele trei categorii ale Cupei Mondiale de profil chiar pe teren nipon.

La 33 de ani, Vlad Tănasie a primit la Tokyo premiul cel mare: cel mai bun chef de sushi din afara Japoniei. "A fost cel mai frumos moment din viaţă. E o validare că ce fac e bine, că pot să-mi indeplinesc orice vis. Că pot aduce sushi autentic japonez şi în România", a declarat Vlad Tănasie, bucătar chef. Vlad a întrecut bucătari din 20 de țări. În doar 40 de minute, a pregătit un platou Edomae, după cea mai veche metodă tradițională din Tokyo, de cel puţin 35 de bucăţi.

Vlad a început drumul spre titlul de campion la sushi acum 12 ani ca într-un film

"A fost un concurent român, de care am fost sigur că se va bate şi încă un concurent din Brazilia care lucra lângă mine foarte bine şi foarte curat. Am ştiut doar când s-a anunţat. Nivelul fiind foarte mare, nu puteai fi sigur de nimic", a declarat Vlad Tănasie, bucătar chef. Vlad a început drumul spre titlul de campion la sushi acum 12 ani ca într-un film. Pentru că avea nevoie de bani în timpul studenţiei, s-a angajat la un restaurant cu specific japonez. Sushi nu era atunci atât de celebru în România, dar lui i-a stârnit curiozitatea.

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"M-am gândit foarte mult la viitor, am văzut că sunt puţini bucătari de sushi pe piaţă, era o piaţă sub populată şi mi-am dorit să fiu unul din cei de la început", a declarat Vlad Tănasie, bucătar chef. Tânărul a lucrat cu un bucătar chef din Japonia de la care a învăţat tehnica, iar, cu timpul, pasiunea s-a transformat în profesie. Și-a deschis propriul restaurant, iar astăzi îi învață pe colegii lui secretele bucătăriei japoneze.