​Drumul spre Oscar trece pe la Toronto. „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu, şi cu actorul român Sebastian Stan în rolul principal, a fost prezentat în deschiderea Festivalului de Film din Canada. Şi a primit valuri de aprecieri.

Cristian Mungiu şi Sebastian Stan au păşit împreună pe covorul roşu al celui mai renumit festival de film din Canada.

"Hei! Aceasta este o invitaţie pentru toţi <<rechinii>>, să vină să vadă <<Fjord>>. Inclusiv <<rechinii>> din industria filmului", a spus Cristian Mungiu.

Producţia regizorului român se află printre cele mai importante 16 lungmetraje susţinute în Canada de Organizaţia Europeană de promovare a cinematografiei. Specialiştii au numai cuvinte de laudă pentru primul film pe care Cristian Mungiu l-a realizat în afara României.

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"Cred că o mare parte din frumuseţea acestui film este că va fi foarte interpretativ, pentru fiecare persoană care îl urmăreşte. Simt că fiecare va avea propria lui părere. Va fi mai bună şi mai bogată decât aş încerca eu să explic", a declarat Sebastian Stan.

Potrivit presei canadiene, în rolul lui Mihai, Sebastian Stan s-a transformat într-o prezență cameleonică și oferă unele dintre cele mai bune interpretări dramatice de până acum.

"Se spune că gândeşti diferit în fiecare limbă. În final am înţeles ce înseamnă asta când am trecut la limba română. Dar norvegiana, în care din fericire am avut puţine scene de făcut, a fost aproape imposibilă. A fost o treabă foarte, foarte grea. Filmul a fost, sincer, o bogată experienţă", a mai spus Sebastian Stan.

Lungmetrajul a reprezentat prima colaborare a actorului stabilit în Statele Unite cu regizorul român.

"Am vrut să lucrez cu Cristian pentru că simt că are un ochi foarte ager în a observa viaţa aşa cum este. Adică e destul de gri şi complexă. Nu e chiar atât de alb sau negru. Şi nu e vorba doar de faptul că nu avem întotdeauna doar răspunsurile uşoare", a explicat Sebastian Stan.

Premiera oficială „Fjord” în cinematografele din Canada este programată pe 9 octombrie. Lansarea generală pe marile ecrane din România va fi spre sfârşitul anului.