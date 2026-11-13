O situaţie de coşmar a pus pe jar locuitorii din Zalău. Podeaua unei construcţii improvizate din curtea interioară a unui bloc s-a prăbuşit în subsol, iar mai mulţi oameni, printre care şi copii, au fost evacuaţi preventiv.

Din fericire nimeni nu a fost rănit, însă din cele aproximativ 800 de persoane, 30 au fost evacuate, 22 de adulți și 8 copii, iar dintre care două persoane au avut nevoie de o cazare peste noapte.

Totul s-a întâmplat joi după-amiază, după ce podeaua din dreptul uneia dintre cele șapte scări ale complexului s-a prăbușit în subsolul acestuia. Incidentul a afectat o suprafață de aproximativ 20 de metri pătrați. Pentru siguranță, autoritățile au restricționat accesul în zonă și, de altfel, alimentarea cu gaze a fost oprită ca măsură de precauție.

Acum autoritățile urmează să stabilească exact cum s-a întâmplat totul și ce măsuri trebuie să ia pentru a pune locatarii în siguranță.

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