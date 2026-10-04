Se anunţă protest în Capitală. Zeci de ONG-uri ies în stradă pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la situaţia animalelor fără stăpân, dar şi a celor ținute în condiții improprii.

Protestatarii se vor aduna la ora 14:00, în fața Teatrului Național București. O oră mai târziu, la 15:00, vor porni în marș către Piața Victoriei până în fața Guvernului, acolo unde vor manifesta până în jurul orei 20:00.

Peste 70 de ONG-uri cer autorităților să schimbe modul în care România gestionează problema animalelor fără stăpân. La protest sunt așteptați oameni din Iași, Timișoara, Constanța, Satu Mare, dar și din alte zone ale țării, uniți de același mesaj: chiar dacă animalele nu pot vorbi, există oameni care le apără drepturile.

Nu întâmplător, protestul are loc de Ziua Internațională a Animalelor. Organizatorii atrag atenția că România continuă să se confrunte cu probleme majore în ceea ce privește protecția animalelor. Lipsa unui program național de sterilizare și sumele cheltuite pentru eutanasiere nu au rezolvat problema câinilor fără stăpân.

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Doar în ultimii ani, peste 200.000 de câini au fost eutanasiați, iar cazurile de cruzime față de animale continuă să fie raportate.