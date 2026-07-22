Incendiu puternic în municipiul Tulcea. O femeie de 70 de ani a ajuns de urgență la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului, după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări.

Incendiu aparatament în orașul Măcin din județul Tulcea.

Două încăperi ale locuinței au fost complet distruse, iar casa scării a fost inundată de fum. Incendiul ar fi izbucnit din cauza scăpărilor de gaze de la aragaz.

Persoana evacuată de pompieri a fost preluată de echipajul medical al SAJ Tulcea și transportată la o unitate spitalicească cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.