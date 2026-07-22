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Video Groază pentru o femeie din Tulcea, după ce apartamentul i-a luat foc. A ajuns în stare gravă la spital

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 22.07.2026, 07:52 | Modificat la 22.07.2026, 08:20

Incendiu puternic în municipiul Tulcea. O femeie de 70 de ani a ajuns de urgență la spital cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului, după ce apartamentul în care locuia a fost cuprins de flăcări.

Incendiu aparatament în orașul Măcin din județul Tulcea. 

Două încăperi ale locuinței au fost complet distruse, iar casa scării a fost inundată de fum. Incendiul ar fi izbucnit din cauza scăpărilor de gaze de la aragaz.

Persoana evacuată de pompieri a fost preluată de echipajul medical al SAJ Tulcea și transportată la o unitate spitalicească cu arsuri pe aproximativ 30% din suprafața corpului.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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