Video Poliţele RCA s-au scumpit cu 5,5% până la 40%. Care sunt explicaţiile şi ce alte majorări vor fi din 2026

Cei mai multi dintre şoferii care și-au reînnoit polițele RCA, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât anul trecut, chiar dacă n-au făcut niciun accident. Creșterea medie a poliței RCA a fost în acest an, conform ASF, de 5,5%, dar unii șoferi au plătit și cu 40% mai mult.

de Mădălina Chiţac

la 23.12.2025 , 14:52

După dispariția plafonării de pe piața RCA, prețurile au tot crescut. Autoritatea de Supraveghere Financiară a monitorizat piața și vorbește despre creșteri de preț în medie de 5,5%. Există însă și majorări care ajung la 40% sau chiar depășesc acest procent.

Explicațiile pentru creșterile de prețuri sunt legate de inflație. Asigurătorii și au ajustat tarifele în funcție de rata inflației, care se apropie de 10%. De asemenea, au avut costuri mai mari, a crescut severitatea daunelor, a crescut costul cu reparațiile și, din acest motiv, a crescut și prețul polițelor RCA.

Anul viitor, sunt aşteptate noi creșteri de prețuri pentru asigurările obligatorii. Cei de la ASF vorbesc despre majorări în medie între 5 și 10%. Este foarte importantă clasa din care face parte șoferul respectiv. Dacă face parte dintr-o clasă de risc, acesta va plăti mai multe, chiar dacă nu a fost implicat în niciun accident rutier.

Mădălina Chiţac
Mădălina Chiţac Like

Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva.

rca asf soferi plafonare
