Cei mai multi dintre şoferii care și-au reînnoit polițele RCA, după eliminarea plafonării prețurilor, au plătit mai mult decât anul trecut, chiar dacă n-au făcut niciun accident. Creșterea medie a poliței RCA a fost în acest an, conform ASF, de 5,5%, dar unii șoferi au plătit și cu 40% mai mult.

După dispariția plafonării de pe piața RCA, prețurile au tot crescut. Autoritatea de Supraveghere Financiară a monitorizat piața și vorbește despre creșteri de preț în medie de 5,5%. Există însă și majorări care ajung la 40% sau chiar depășesc acest procent.

Explicațiile pentru creșterile de prețuri sunt legate de inflație. Asigurătorii și au ajustat tarifele în funcție de rata inflației, care se apropie de 10%. De asemenea, au avut costuri mai mari, a crescut severitatea daunelor, a crescut costul cu reparațiile și, din acest motiv, a crescut și prețul polițelor RCA.

Anul viitor, sunt aşteptate noi creșteri de prețuri pentru asigurările obligatorii. Cei de la ASF vorbesc despre majorări în medie între 5 și 10%. Este foarte importantă clasa din care face parte șoferul respectiv. Dacă face parte dintr-o clasă de risc, acesta va plăti mai multe, chiar dacă nu a fost implicat în niciun accident rutier.

Articolul continuă după reclamă

Mădălina Chiţac Like Mi-am dorit mereu să am locul ăla de muncă “ieșit din tipare”. Îmi plac oamenii și lucrurile palpitante, îmi place imprevizibilul și ineditul. Iar reporteria are din plin așa ceva. ➜

Întrebarea zilei Simţiţi că pregătirile de Crăciun vă stresează? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰