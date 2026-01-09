Maşina devine un lux în România lui 2026! Creşterile de preţ la impozite, RCA sau carburanţi sunt doar câteva dintre cheltuielile majore pe care un şofer trebuie să le suporte în acest an. Aşa am ajuns, la un calcul simplu, să plătim în medie în jur de 11.000 de lei pe an pentru confortul unui autoturism.

Cine are nevoie de maşină taie anul acesta din alte cheltuieli ca să poată să o întreţină.

Şofer: Avem nevoie de ele! Maşinile-s o necesitate!

Reporter Observator: La ce renunţaţi?

Şofer: La o haină, la altceva!

"Unde mi se pare că e foarte exagerat este preţul benzinei. Sunt nenumărate accize şi taxe care intră în preţul ăsta şi sunt absolut aberante!", a declarat un alt conducător auto.

Cât costă, de fapt, întreținerea unei mașini într-o lună

Când tragem linie, după ultimele scumpiri, vedem că întreținerea unei maşini cu un motor de 1,5 benzina sau 1,6 diesel, euro 6, ne costă în jur de 1.110 lei pe lună. Includem aici prima medie de asigurare, care este partea cea mai costisitoare. Pentru RCA românii plătesc circa 1.800 de lei. Aproape aceeaşi sumă o achităm apoi pe service şi locul de parcare, undeva la 1500-1600 de lei.

255 de lei ne costă rovinieta, inspecţia tehnică periodică este 180 de lei şi să nu uităm impozitul - 130 de lei. Totuşi, cea mai mare sumă din bugetul dedicat maşinii merge pe combustibil. În medie, lăsăm peste 9.000 de lei la pompă în decursul unui an.

La service, mulţi şoferi cer variantele mai ieftine de reparaţii.

Reparații amânate și compromisuri la service

"Întârzie să vină la service, bugetul nu le mai permite o întreţinere corectă a vehiculului şi asta este o problemă foarte mare pentru trafic. Au crescut foarte mult preţurile la furnizorii de piese şi de produse, mai mult de 10% în ultima vreme. din păcate, ce e ieftin, nu este şi bun tot timpul", a explicat Dan Barbu, preşedintele patronatului service-urilor din România.

"Foarte greu! Ne chinuim ca să dăm înainte, altfel nu se poate! Ne strângem din cheltuieli! Plătim în rate", a transmis un şofer.

Şi cei care vor să schimbe maşina anul acesta îşi fac calculele de două ori.

Decizia de a cumpăra o mașină, tot mai complicată

"Probabil că cea mai importantă recomandare pentru cineva care vrea să-şi cumpere o maşină în 2026 este să ţină cont dacă are unde să o parcheze sau nu. Deja nu mai este suficient în România să-ţi permiţi să-ţi cumperi o maşină de orice fel, este foarte important să-ţi permiţi să o parchezi undeva", a subliniat Adrian Mitrea, specialist auto.

Noile taxe i-au bulversat cel mai tare şoferii de autovehicule hibride. S-au trezit, peste noapte cu impozite de 20 - 30 de ori mai mari decât anul trecut.

