Un broker şi-a asigurat propriile buzunare cu banii pe care clienţii săi fideli i-au trimis să le întocmească poliţe RCA. I-a convins cu oferte sub preţul pieţei şi a încasat banii direct în propriul cont. Unora le-a întocmit poliţe doar ca să le anuleze după câteva zile şi să îşi oprească el banii. Apoi a prins curaj: alţi clienţi au primit direct hârtii fără nicio valoare pe post de poliţe RCA. Păgubiţii au aflat că nu au asigurare abia după ce au făcut un accident.

Obişnuiţi de ani de zile cu acelaşi broker, zeci de şoferi au mers pe pilot automat când le-au expirat poliţele. Numai că omul nu mai era acelaşi. Avid de îmbogăţire rapidă, a mai atras şi clienţi noi, cărora le-a promis asigurări mai ieftine ca-n alte părţi. Şi zeci de oameni i-au picat în plasă. Cei mai mulţi au pierdut între 1.000 şi 1.500 de lei, dar au existat şi pagube mult mai mari. O doamnă a aflat că poliţa ei de asigurare e falsă atunci când avea mai mare nevoie de ea.

Păcăliţi cu poliţe RCA false

"Am avut ghinionul de a avea un accident. A fost un accident minor, fără victime, i-am dat poliţa. Omul cu care am făcut accidentul a doua zi îmi spune "această poliţă nu este valabila, este practic nulă". După ce am aflat că poliţa este falsă, victima respectivă s-a dus cu maşina la reparat, am primit un total de plată de 7000 de lei. Pe care trebuie să îi plătim noi personal, asigurarea nefiind valabilă", povesteşte o victimă.

Articolul continuă după reclamă

Femeia plătise 1.500 de lei pentru o poliţă valabilă un an, dar a aflat că documentul primit de la broker a fost valabil doar două săptămâni. Bărbatul a anulat apoi asigurarea folosind actele pe care femeia i le trimisese pe Whatsapp, ca să încheie poliţa fără să-şi mai bată capul cu drumurile prin Bucureşti.

Un alt client de-al bărbatului a păţit-o chiar mai rău. A pierdut, dintr-un foc, 20.000 de lei. Victima are un parc auto şi îşi făcuse, de-a lungul timpului, sute de polițe la acelaşi broker. A vrut să devină, la rândul său, broker, iar escrocul i-a promis atunci că îi vinde o parte din portofoliul său de clienți.

"Iniţial mi se propusese să îi plătesc 60.000 de lei. Am fost asigurat că îmi voi recupera acei bani şi după o perioadă nu a mai răspuns la telefon. A dispărut. I-am făcut o plângere penală la Poliţia Ilfov", a declarat păgubitul.

Cum ne putem feri de astfel de păcăleli

"O diferenţă foarte mare de preţ ar trebui întotdeauna să ridice semne de întrebare. Sunt situaţii în care oamenii circulă bine mersi crezând că au o poliţa de asigurare şi în momentul în care au parte de un control sau mai grav, au un eveniment rutier, realizează că nu au o poliţă de asigurare, au o foaie de hârtie", a explicat Marius Constantinescu, broker de asigurări.

Specialiştii ne recomandă să ne verificăm singuri valabilitatea poliţelor. Verificarea unei poliţe RCA durează mai puțin de un minut. Intrăm pe site-ul oficial al biroului asigurătorilor şi tot ce trebuie să facem este să scriem numărul de înmatriculare sau seria de șasiu. Dacă polița este valabilă, apare imediat în sistem. Vedem pe loc data expirării şi cine este asiguratorul.

Polițiștii au deschis o anchetă şi sunt pe urmele escrocului. Doar în București sunt deja zeci de plângeri depuse pe numele său.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca legea să fie mai aspră pentru minorii sub 13 ani care comit infracţiuni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰