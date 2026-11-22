Un poliţist din judeţul Neamţ, aflat în timpul serviciului, a fost lovit de o maşină în timp ce traversa strada pe trecerea pentru pietoni. Poliţistul a suferit o leziune la un picior şi a fost transportat la spital.

Accidentul s-a produs în dimineaţa zilei de duminică, de 22 noiembrie, în jurul orei 10:00, pe raza localităţii Sagna din judeţul Neamţ.

"Un poliţist din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a fost implicat într-un eveniment rutier, produs pe raza localităţii Sagna. Din primele verificări efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în timp ce acesta traversa strada pe marcajul pietonal, ar fi fost acroşat de un autoturism, condus de un bărbat de 69 de ani, din Bucureşti", au transmis oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ, potrivit News.ro.

În urma impactului, poliţistul a suferit leziuni la piciorul drept. Acesta a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la spital, ulterior fiind externat.

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Atât şoferul implicat, cât şi poliţistul au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

În urma accidentului a fost deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă. Şoferului care a provocat accidentul i-a fost reţinut permisul de conducere.