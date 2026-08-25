Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunţă că STB a depus o nouă cerere de insolvenţă, nouă bibliorafturi, atent verificate, el arătând că "nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti".

Ciucu anunţă că STB a depus din nou o cerere de insolvenţă: "Sper ca de data aceasta să aibă bască" - Sursa: Facebook/ Ciprian Ciucu

"STB a depus o nouă cerere de insolvenţă. Nouă bibliorafturi, atent verificate. Cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public şi cu stabilitatea financiară a Primăriei Municipiului Bucureşti", a scris primarul pe Facebook.

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"Sper că de data aceasta cererea să aibă bască", mai adaugă primarul.

Ciucu anunţă că va face, miercuri, o conferinţă de presă pe o temă la fel de importantă. "Cineva trebuie să se ocupe, după zeci de ani, de problemele structurale ale Bucureştiului", mai spune primarul Ciprian Ciucu.

Anunţul vine după ce în 18 august primarul Capitalei anunţa că, în mod neaşteptat, Tribunalul a respins cererea de intrare în insolvenţă depusă de către STB, motivaţia fiind lipsa de documente.

El preciza că a vorbit cu managementul STB şi s-a jurat că le-au verificat de şapte ori şi că s-au depus toate, iar cererea a fost completă.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a mandatat, în 21 iulie, Adunarea Generală a Acţionarilor STB, să solicite Consiliului de Administraţie al societăţii declanşarea procedurii de insolvenţă. S-au înregistrat 39 de voturi "pentru" şi şapte abţineri.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a precizat în şedinţă că situaţia este atât de gravă, încât poate atrage inclusiv incapacitatea de plată a Primăriei Municipiului Bucureşti.