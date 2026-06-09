Polițist din Argeș, în stare critică după ce a ajuns cu mașina pe contrasens. Se întorcea dintr-o misiune

Un poliţist din Argeş a ajuns în stare critică la spital în această dimineaţă, după ce a ajuns cu maşina pe contrasens.

Agentul, în vârstă de 53 de ani, se întorcea de la o cercetare la faţa locului pentru o moarte suspectă. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi a ajuns pe celălalt sens de mers, acolo unde a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.

Impactul a fost extrem de violent: ambii şoferi au rămas încarceraţi. După ce au fost extrase, victimele au fost transportate de urgenţă la spital. Colegii poliţistului fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.