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Polițist din Argeș, în stare critică după ce a ajuns cu mașina pe contrasens. Se întorcea dintr-o misiune

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.06.2026, 07:12 | Modificat la 09.06.2026, 07:24

Un poliţist din Argeş a ajuns în stare critică la spital în această dimineaţă, după ce a ajuns cu maşina pe contrasens. 

Agentul, în vârstă de 53 de ani, se întorcea de la o cercetare la faţa locului pentru o moarte suspectă. La un moment dat, a pierdut controlul volanului şi a ajuns pe celălalt sens de mers, acolo unde a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar.

Impactul a fost extrem de violent: ambii şoferi au rămas încarceraţi. După ce au fost extrase, victimele au fost transportate de urgenţă la spital. Colegii poliţistului fac acum cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza accidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator
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