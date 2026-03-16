O polițistă de 32 de ani din Ilfov este în centrul unui scandal uriaş, după ce chiar colegii ei au descoperit că făcea videochat după orele de program. Pentru că salariul de puţin peste 5.000 de lei nu îi mai ajungea, tânăra s-a gândit că e cea mai bună variantă pentru venituri mai mari. Banii îi intrau în conturi din străinătate, iar printre clienţi erau şi oameni importanţi, avocaţi sau chiar europarlamentari care îi plăteau inclusiv chiria. Pe lângă concediere, femeia riscă acum să fie cercetată şi pentru evaziune fiscală.

Femeia de 32 de ani a fost angajată anul trecut din surse externe. La acel moment, niciunul dintre colegii ei nu ştia că aceasta făcuse videochat.

În ianuarie 2025, polițista a fost angajtă aici, la sediul central al Poliției Ilfov din sursă externă. S-a ocupat de eliberarea cazierelor la cerere, până în luna septembrie cand a fost pusă la dispoziţie, după ce s-a aflat că ar fi făcut videochat.

Poliţista s-ar fi lăsat de videochat în 2019, după ce 3 ani de zile a lucrat la unul dintre cele mai cunoscute studiouri din ţară.

"Ulterior a renunţat la aceaste platforme, dar şi-a păstrat câţiva clienţi de la care primea sume de bani în contul personal.", spune Cosmin Andreica, sindicalist Europol.

Femeia şi-a dorit să îşi schimbe viaţa, dar nu cu totul. La un control de rutină, colegii ei au observat că primea sume mari de bani din străinătate. Femeia continua să facă show-uri erotice pentru mai mulţi bărbaţi, în privat, prin intermediul unei aplicaţii descărcate pe telefonul mobil. Clienţii erau aleşi pe sprânceană. Printre ei, agenţii au descoperit un europarlamentar străin şi un avocat din Elveţia. Unul dintre clienţi îi plătea chiar şi chiria în Bucureşti.

"Colega noastră care lucrează la cazier câştigă 5.500 de lei pe lună, iar forma aceasta pentru ea reprezenta o varianta de a-şi rotunji veniturile. În momentul în care în conturile ei au văzut sume importante de bani care veneau din afara ţării, şi-au dat seama că colega noastră nu a evidenţiat toate informaţiile şi a căzut testul şi nu a primi accesul la informaţii clasificate.", adaugă Cosmin Andreica.

"Facem precizarea că, de la încadrarea la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov din data de 20.01.2025, polițistul nu a obținut și nu a deținut acces la documente clasificate necesare exercitării atribuțiilor de serviciu.", explică Andreea Balaş, poliţistă în Ilfov.

Acum, femeia riscă să fie dată afară din Poliţie, ba mai mult, să fie cercetată pentru evaziune fiscală. Peste 400.000 de persoane din România prestează servicii pe platforme de videochat, asta doar din datele oficiale. Poliţia Română nu este străină de astfel de cazuri.

Un exemplu devenit public este cel al Luanei Radu, fost subofițer la Secția 7, care și-a dat demisia după ce a început să lucreze în videochat pentru frații Andrew și Tristan Tate. Era numită chiar "Îngerul" lor şi a fost arestată pentru complicitate.

