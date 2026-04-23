Vrem școli cât mai bune sau cotate astfel, indiferent cât de departe sunt de casă. Iar ca să ne apropiem de ele, este nevoie de viză de flotant. De aici, însă, următoarea problemă: sunt şcoli supraaglomerate şi altele sub capacitate. Ca să nu mai vorbim de traficul infernal zilnic din preajma primelor. Aşa nu se mai poate, au decis acum autorităţile din Chiajna, unde polițiștii locali au pornit în controale din ușă în ușă.

Elevii care au vize de flotant riscă să fie relocați la școala de care aparțin.

În Chiajna nu sunt foarte multe școli, iar aceasta este și problema în mare parte din cazuri, pentru că părinții caută să-și ducă copiii la o școală bună, cu profesori buni, la o școală unde pot avea rezultate cât mai bune. Și aici apare această problemă, pentru că sunt nevoiți să-și facă aceste vize de flotant.

Există, totuși, o situație contradictorie, pentru că, pe de-o parte, îi pun într-o situație dificilă pe ceilalți părinți și pe ceilalți copii, aglomerând aceste școli, dar, pe de altă parte, au nevoie de școlile respective pentru a-și continua cursurile.

Primăria Chiajna, prin Poliția Locală, a decis că trebuie oprit, într-un fel sau altul, acest fenomen, motiv pentru care și-a trimis agenții locali să facă verificări la adresele respective unde au fost făcute vizele de flotant și să vadă dacă elevii respectivi chiar locuiesc acolo.

Cei care nu au fost găsiți la adrese, bineînțeles, urmează să fie relocați, însă părinții încearcă acum să facă un fel de contestație, să conteste această decizie și să-și poată continua copiii cursurile la școala pe care au ales-o. Pe de altă parte, părinții atrag atenția că este nevoie de mai multe școli pentru a nu mai apărea astfel de probleme, dar și de profesori care să-și dea interesul în școlile respective.

