Video Poliţiştii din Chiajna verifică adresele elevilor. Ce se întâmplă cu cei care au vize de flotant

Vrem școli cât mai bune sau cotate astfel, indiferent cât de departe sunt de casă. Iar ca să ne apropiem de ele, este nevoie de viză de flotant. De aici, însă, următoarea problemă: sunt şcoli supraaglomerate şi altele sub capacitate. Ca să nu mai vorbim de traficul infernal zilnic din preajma primelor. Aşa nu se mai poate, au decis acum autorităţile din Chiajna, unde polițiștii locali au pornit în controale din ușă în ușă.

de Bogdan Dinu

la 23.04.2026 , 13:30

Elevii care au vize de flotant riscă să fie relocați la școala de care aparțin.

În Chiajna nu sunt foarte multe școli, iar aceasta este și problema în mare parte din cazuri, pentru că părinții caută să-și ducă copiii la o școală bună, cu profesori buni, la o școală unde pot avea rezultate cât mai bune. Și aici apare această problemă, pentru că sunt nevoiți să-și facă aceste vize de flotant.

Există, totuși, o situație contradictorie, pentru că, pe de-o parte, îi pun într-o situație dificilă pe ceilalți părinți și pe ceilalți copii, aglomerând aceste școli, dar, pe de altă parte, au nevoie de școlile respective pentru a-și continua cursurile.

Primăria Chiajna, prin Poliția Locală, a decis că trebuie oprit, într-un fel sau altul, acest fenomen, motiv pentru care și-a trimis agenții locali să facă verificări la adresele respective unde au fost făcute vizele de flotant și să vadă dacă elevii respectivi chiar locuiesc acolo.

Cei care nu au fost găsiți la adrese, bineînțeles, urmează să fie relocați, însă părinții încearcă acum să facă un fel de contestație, să conteste această decizie și să-și poată continua copiii cursurile la școala pe care au ales-o. Pe de altă parte, părinții atrag atenția că este nevoie de mai multe școli pentru a nu mai apărea astfel de probleme, dar și de profesori care să-și dea interesul în școlile respective.

Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne.

chiajna viza de flotant scoala bucuresti
"Ce simţiţi când vă spune lumea că sunteţi miliardar?" Răspunsul fabulos dat de Ion Ţiriac: "Am un singur lux"
Cristina și Andrei Rotaru de la Insula Iubirii s-ar fi despărțit din nou. Primele declarații ale fostei concurente
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: "I-am propus, dar a refuzat!"
A murit Darrell Sheets. Vedeta emisiunii „Războiul depozitelor" avea 67 de ani. Ce spun polițiștii care l-au găsit fără suflare în casă
Un copil român de 2 ani a fost dus de urgență la spital în Tulum, după ce ar fi băut benzină. În ce stare este
