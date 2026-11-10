Hărțuită de un polițist, sub ochii altor polițiști. Un cunoscut agent din Huși a ajuns în arest preventiv după ce ar fi încălcat de 56 de ori ordinul de protecție emis împotriva lui. Victima este o asistentă medicală, femeie cu care a avut ani la rând o relație extraconjugală. Bărbatul ar fi continuat să o hărțuiască, chiar sub ochii colegilor. Poliția tace. Iar pentru el nu e prima abatere de la lege. În trecut ar fi luat șpagă de 45 de ori dupa ce a fost implicat într-o rețea cunoscută drept vânătorii de mită.

Asistenta medicală și polițistul Florin Roman ar fi avut ani la rând o relație ascunsă, deși amândoi erau căsătoriți. Pentru femeie, coșmarul a început abia după despărțire. Apropiații spun că bărbatul, în vârstă de 44 de ani, a fost măcinat de gelozie când fosta amantă ar fi început o nouă relație. Atunci el era în arest, într-un dosar de șpagă. Potrivit femeii, hărțuirea a pornit imediat ce polițistul a fost eliberat. Mesaje jignitoare și amenințări. Apoi, pe pereții cabinetului în care lucra au apărut desene și mesaje obscene, făcute cu graffiti.

Pe 16 octombrie, polițistul a primit ordin de protecție. Instanța a fost foarte clară: timp de jumătate de an nu avea voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie sau de casa ei și nici să o mai contacteze. Să o sune sau să îi dea mesaje. Mai mult, agentul era verificat de propriii colegi și purta o brățară electronică de monitorizare.

Polițistul ar fi încălcat ordinul de protecție de 56 de ori

Nimic din toate astea nu l-a oprit. Polițistul ar fi încălcat ordinul de protecție de 56 de ori. Disperată, femeia a mers din nou la colegii lui. Le-a spus că a primit peste 40 de mesaje și că hărțuirea nu s-a oprit. Ba chiar s-ar fi apropiat periculos de mult de ea. Deși purta brățară electronică, agentul nu fusese suspendat. Instanța a decis doar să predea armele și să urmeze consiliere psihologică. Așa că bărbatul a continuat să vină la serviciu. Sindicatul polițiștilor îndulceşte povestea.

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"În realitate este vorba despre două acte materiale, iar acele 54 de acte materiale interpretate de instanţă ca fiind încălcări, în realitate sunt alerte de proximitate. Aceste alerte au fost date de faptul că familia agresorului locuieşte în apropierea victimei", explică Cosmin Andreica, Sindicatul Europol.

Nu e prima dată când Florin Roman are probleme cu legea. În 2023 a mai fost arestat, în dosarul Vânătorii de mită. Împreună cu alți șapte colegi, ar fi pus la punct o schemă de șpagă aproape perfectă. Doi complici mergeau intenționat foarte încet pe șosea. Șoferii care îi depășeau și treceau peste limita de viteză erau trași pe dreapta, iar polițiștii le cereau bani ca să scape.