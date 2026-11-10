Împărțirea responsabilităților în familie este esențială pentru a preveni epuizarea părinților, în special a mamelor. De multe ori, cea mai mare parte a sarcinilor legate de copii și de gospodărie ajunge în grija femeilor. Specialiștii recomandă ca ambii părinți să se implice în mod egal și să apeleze la sistemele de sprijin disponibile. Invitatul Observator 16, dr. Venera Predoiu, președinta fundației Mamaz, ne explică despre oboseala mamelor şi ce opţiuni există pentru a reduce stresul.

PREZENTATOR: V-aș propune să pornim de la o situație concretă. O mamă care spune, nu mai pot, nu mai rezist, am nevoie de o oră măcar, hai să spunem două ore ca să simți cât de cât, am nevoie de două ore în care să mă rup de toate activitățile acestea. Cum se adresează, sau cum face de fapt toată această adresare, ca să nu ajungă la întrebarea, păi ce ai făcut toată ziua? Și ea să nu fie nevoită mai apoi să vină cu justificări și cu explicații de ce nu mai poate, pentru că e cumva firesc de ce.

INVITAT: Cred că discuția ar trebui să se întâmple chiar în sarcină. Așa ar fi cel mai corect, ca acei doi parteneri, mama, tatăl, să se pună la masă și să discute, ipotetic, despre ce ar trebui ei să facă atunci când copilul va veni pe lume. Cine schimbă pe pampersul în timpul nopții? Dacă eu alăptez, crezi că ai putea să-mi aduci copilul la sân și apoi să-l iei, să-l pui în pătuț? Crezi că dimineața aș putea să dorm două, trei ore legat pentru că, astfel încât să nu intru în epuizare, să am cele patru ore susținute de către medici? Crezi că ai putea să faci asta? Crezi că am putea să aducem bunicii o dată pe săptămână la noi acasă și să ne ajute să ieșim la o plimbare împreună? Pentru că și relația de cuplu este foarte importantă și, la fel ca și mama și tatăl, este important să existe împreună și dacă ei mai au un timp unul cu celălalt, atunci e bine și pentru copil.

PREZENTATOR: Și tatăl este important, să existe împreună și poate că aici are și o adresare, sau o formulare ar trebui regândită. Tatăl ajută mama sau tatăl, de fapt, preia? Cum e formularea corectă? Preia din responsabilități, își împart sarcinile, fac acest, nici nu știu cum să-i spun, calendar, program de activități pentru cel mic?

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INVITAT: În România tatăl ajută mama, de cele mai multe ori. Aceasta este formularea.

PREZENTATOR: În afară cum este? Sau cum ați întâlnit alte cazuri?

INVITAT: În afară își împart sarcinile, așa ar fi și, de obicei, din sarcină, cum spunea, moașele care se ocupă de familii și le ajută în acest drum pre- și postpartum, le spun de la început, împărțiți-vă sarcinile chiar dacă este ceva ipotetic. Și atunci vin cu listuța, deja făcută, ia vedeți, cine ar putea să preia? Gândiți-vă, faceți un joc de rol înainte de a apărea copilul și vedeți cine ar face, ce ar face. Și mie mi s-a părut amuzant pentru că eu am trecut prin asta și am spus, eu o să mă ocup de copil, de ce ar trebui să se ocupe el? El o să muncească. Și când a venit copilul și mi-am dat seama că, de fapt, sunt șapte din șapte zile, 24 din 24 de ore, am zis, stai puțin că trebuie să luăm lista. Neapărat patru ore de somn pentru fiecare mamă ar trebui să existe. Legate, fără pauză. Altfel va intra într-o spirală care va duce la epuizare, după epuizare va duce, poate, într-un burnout, va duce într-o depresie și de acolo este mai greu de ieșit și suferă întreaga familie.

PREZENTATOR: Foarte important, apropo de lista asta și ce fac moașele în alte țări, statul ce face pentru aceste mame? Pentru că acum trebuie să ne gândim și la cele care, poate sunt mame singure, nu au ajutorul bunicilor, nu au posibilitatea financiară să acceseze o bonă, să se folosească de servicii din exterior. Și atunci, ajutorul pe care el ar putea să-l primească, de unde să vină?

INVITAT: Da, este, din păcate, nu am răspuns la această întrebare. De ce? În momentul de față, statul nu oferă servicii care să ajute mama singură să-i pună o bonă, sau un grup de suport la dispoziție, însă există.

PREZENTATOR: Deci nu există nici măcar un grup de suport pentru mamele care au nevoie de ajutor. Grup de suport gratuit în România, oferit de stat, nu există. Însă există organizații care oferă grup de suport pentru mame, însă se pune întrebarea cum poate ea să lase copilul undeva și să vină la grupul de suport, pentru că de cele mai multe ori, grupurile de suport sunt pentru și doar pentru mame.