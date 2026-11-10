Nicuşor Dan: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de ţară într-o săptămână

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, într-o conferinţă de presă, că va răspunde la patru întrebări legate de situaţia economică şi politică a României. Şeful statului a explicat de ce consideră că aducerea AUR la guvernare sau organizarea alegerilor anticipate ar fi provocat o prăbuşire economică rapidă şi o scădere a nivelului de trai. Totodată, el a abordat: importanţa evaluărilor agenţiilor de rating şi a explicat de ce sprijinul preşedintelui nu ar fi fost suficient pentru ca PNL şi USR să poată guverna alături de PSD. Şeful statului a subliniat că cele două formaţiuni nu deţin o majoritate parlamentară şi că niciun preşedinte dintr-o ţară democratică nu poate compensa diferenţa dintre 30% şi 50%

Întrebările la care răspunde preşedintele sunt:

Care este situaţia financiară şi de ce este crucială evaluarea agenţiilor de rating

De ce a considerat că aducerea AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbuşire economică şi afectare a securităţii statului

De ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbuşire economică rapidă

De ce este o iluzie că PNL şi USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul preşedintelui, ar fi putut guverna fără PSD

Care este situaţia financiară a României

"Deficitul pe 2026 e de 150 de miliarde de lei. Înseamnă cât tot PNRR pe 5 ani, sau 2.500 km de autostradă de la zero, sau 45 de spitale regionale. Sunt bani pe care îi cheltuim fără să îi avem. Dintre ei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoriile deja acumulate" a spus Nicuşor Dan.

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Preşedintele a explicat că, dacă agenţiile de rating ar reduce ratingul, există fonduri de investiţii care s-ar retrage din România. Ar însemna că trebuie să ne împrumutăm de la alţii, mai scump, ar trebui să vină FMI, care ar propune ajustări drastice. Dacă România pierde încrederea pieţei financiare, durează ani de zile ca aceasta să revină, la fel cum s-a întâmplat în anul 2008.

Nicuşor Dan: AUR la guvernare ar fi însemnat retrogradarea ratingului de ţară

Preşedintele a explicat că are simpatie faţă de simpatizanţii AUR şi că înţelege perfect cum este să fii revoltat faţă de statul român.

"Dacă eşti partid politic şi reprezinţi câteva milioane de oameni, nu mai trebuie să protestezi. Trebuie să dai garanţia oamenilor că, dacă guvernezi, eşti destul de încredere, de predictibil, să guvernezi. Din păcate, AUR nu este în situaţia aceasta azi. AUR la guvernare ar fi însemnat, într-o săptămână, retrogradarea ratingului de ţară" a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai subliniat că AUR este un partid populist, iar într-o ţară în care un partid populist ajunge la guvernare, creşte rata dobânzilor la care ţara se împrumută. Toate cele trei agenţii de rating spun că accederea AUR la putere este motiv de scădere a ratingului.

"Când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, e previzibil că, ajuns la putere, va crea nenumărate conflicte instituționale", a mai spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a amintit de declaraţiile AUR împotriva Occidentului, băncilor, investitorilor străini, ţărilor care au investiţii în România, dar şi de schema de marketing electoral cu case de 35.000 de euro.

În ceea ce priveşte partea externă şi de securitate, preşedintele a punctat că AUR este un partid izolaţionist, care spune că nu-l interesează cumva relaţiile cu partenerii. Dacă în economie e nevoie cumva de încredere (...), în securitate încrederea este cu atât mai importantă.

"Poți să ai încredere în AUR când a votat împotriva trupelor americane în România? Sau când a votat împotriva legii pentru doborârea dronelor? Sau când a votat împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau că îl susține pe Georgescu, care a spus că Deveselu e o rușine diplomatică? Care a spus că Baza Mihail Kogălniceanu e făcută să atace Rusia?", a exemplificat Nicușor Dan.

De ce e o iluzie că PNL şi USR ar putea guverna fără PSD

"O parte dintre români susține PNL și USR, mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și ulterior pentru a ajunge în poziția asta. În linii mari, poziția lor este așa: cea mai bună opțiune pentru România este PNL-USR. Mai spun că PSD este...

Ei mai spun că, dacă președintele ar fi susținut complet PNL și USR, ar fi azi la guvernare, pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic de 50%. Ca să guvernezi o țară trebuie să ai 50% și niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate să suplinească diferența dintre 30% și 50%.

S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Același răspuns – niciun președinte într-o țară democratică nu poate să împiedice un partid să acționeze într-un fel sau altul.", a spus Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că, dacă eşti minoritar în Parlament, ai două opțiuni: reușești să formezi o coaliție majoritară – da, nu vei face tot ce ți-ai propus. "Nu vrei să faci asta, mergi în opoziție și speri să faci mai mult, să guvernezi după alegerile viitoare. Este ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50, nu e treaba arbitrului."

Nicuşor Dan, despre şefii parchetelor: Există o dinamizare

Reporter: Ați trecut corupția ca amenințare la adresa securității. Procurorii-șefi propuși de PSD își fac treaba? Liderii PSD își etalează luxul la botezul de la Timișoara (...) – nu se atinge niciun procuror. Când ați spus societății să aștepte 6 luni, a fost o iluzie? Atunci când ați spus societății să aștepte 6 luni, a fost o iluzie?"

Nicuşor Dan: "Aceștia nu sunt procurorii propuși de PSD. S-au înscris la concurs, eu consider că, față de situația din Ministerul Public, alegerea este una bună. O să vedem rezultatele pe care ei le au. Eu cred că există o dinamizare a activității Parchetelor."

Președintele a fost întrebat pe ce se bazează când spune că e mulțumit.

Președintele a spus că, din informațiile lui, șefii de parchet lucrează la un raport. "Când o să avem raportul, o să facem propria noastră evaluare. Și am mai spus că văd o dinamizare."