Catastrofă pe o autostradă din Bulgaria. 12 oameni au murit după ciocniri în lanţ pe ambele sensuri de mers. 86 de maşini şi camioane au fost implicate în carambol. Printre zecile de răniţi este şi un român, care a fost dus la spitalul din Burgas. Supravieţuitorii spun că tragedia s-a produs pe o ceaţă densă care s-a lăsat brusc.

Sunt imagini apocaliptice după accidentele în lanţ de pe autostrada Trakia, care par desprinse dintr un joc video. Zeci de maşini strivite de camioane, unele arse, altele răsturnate. În toate sunt oameni încarceraţi. Şirul de remorci se întinde pe sute de metri

Prin ceaţă şi fum, supravieţuitorii îşi caută disperaţi rudele şi prietenii. S-au folosit de răngi pentru a deschide portierele blocate. S-au ajutat unii pe alţii până la sosirea ambulanţelor.

"L-am scos pe omul acela afară. Pe cel din mașina în flăcări. I-am spart geamul cu un cric. Un bărbat a murit chiar în spatele meu. Chiar nu știu cum am reușit să scap sau ce s-a întâmplat. Slavă Domnului că sunt încă în viață", a declarat un bulgar.

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Filmul tragediei

12 oameni şi-au pierdut viaţa. O asistentă medicală care s-a numărat printre salvatori a descris scenele cumplite la care a fost martoră.

"Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic, pentru că nu mai sunt în viață... Sunt oameni morți în șanțuri și oameni care au murit pe loc în mașini", a declarat Teodora Kirilova, asistentă medicală.

La locul accidentului sunt în continuare zeci de maşini distruse, multe strivite unele de altele. Operaţiunea de curăţare a autostrăzii se desfăşoară în paralel cu ancheta criminaliştilor. În timp ce utilajele ridică epavele, poliţiştii ridică probe care să-i ajute să stabilească exact cum s-a produs carambolul în care 12 oameni şi-au pierdut vieţile.

Accidentul a avut loc puţin după ora 7 dimineaţa, pe autostrada Trakia, care leagă capitala Bulgariei de litoralul Mării Negre.

Pe o ceaţă densă, un camion a blocat sensul de mers spre Burgas şi a fost lovit în plin de un autocar plin cu pasageri. Din spate a venit un TIR încărcat cu cereale, formând un blocaj în care au intrat apoi zeci de alte autoturisme. Şoferii care mergeau către Sofia au încetinit în dreptul accidentului şi asta a dus la un nou carambol mortal. Cifrele sunt înspăimântătoare: 63 de masini implicate pe un sens, 23 pe celălalt.

"Era o teroare absolută în interiorul autocarului. Cereale se revărsau de sus, prin geamuri. Toate geamurile erau sparte, sticla cădea ca ploaia, iar noi eram îngrămădiți unii peste alții", povesteşte o martoră.

50 de oameni au fost răniţi în accident si transportati la spitale din trei oraşe. Printre ei şi un cetăţean român, care a ajuns în stare gravă la un spital din Burgas.

"Unul dintre ei este un cetăţean român, cu politraumatism, leziuni la nivelul toracelui şi leziuni abdominale, care urmează să fie investigate", a declarat Assen Baltov, medic ortoped.

Ceaţa, principala cauză a accidentului

Autorităţile bulgare au vrut să trimită şi un avion Spartan, pentru evacuarea răniţilor. Însă aeronava nu a putut ajunge tot pentru că era ceaţă. Imediat după accident, autorităţile bulgare au făcut apel la donare de sânge. Iar răniţii au fost transportaţi la spitale din trei oraşe.

"I-am cerut lui Demerdzhiev, ministrul de interne, să verifice situația, să ia avionul spre Burgas și să-i transporte pe răniți la Sofia", a declarat Rumen Radev, premierul Bulgariei.

Potrivit autorităţilor bulgare, în momentul accidentului era o ceaţă densă, vizibilitatea scăzuse la 10 metri, iar asflatul era ud. În astfel de situaţii, speciaşiştii în conducere defensivă spun că trebuie să reducem progresiv viteza şi să lăsăm o distanţă mai mare între noi şi maşina din faţă.

"Dacă deja ne-am luat măsuri dinainte de precauție, reduc viteza, posibil să avem ceva şanse să evităm. Sunt convins că cei care au fost implicați, datorită timpului pe care nu l-au avut la dispoziție impactul pentru toţi cei implicaţi a fost inevitabil", a declarat Sorin Ene, specialist în conducere defensivă.

Anchetatorii au prelevat inclusiv bucăţi din asfaltul autostrăzii pentru a stabili dacă starea carosabilului a contribuit la producerea accidentului. Porţiunea aceasta de drum a fost reasfaltată în urmă cu doar doi ani. Expertizele vor arăta dacă asfaltul a avut într-adevăr vreun rol în producerea acestei tragedii.

Autorităţile bulgare au declarat zi de doliu naţional, mâine.