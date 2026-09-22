Vremea de mâine 23 septembrie. Frigul pune stăpânire pe România. 12 grade în timpul zilei și lapoviță la munte

Vremea rămâne rece pentru această perioadă, iar în jumătatea de nord temperaturile vor fi chiar neobișnuit de scăzute pentru finalul lunii septembrie. Maximele nu vor trece de 22 de grade, în timp ce în zonele depresionare minimele pot coborî până la 3 grade.

La noapte, cerul va fi temporar noros și pe arii restrânse va mai ploua slab (1...5 l/mp și izolat 10 l/mp). La munte, la altitudini de peste 1700 m, trecător vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări pe litoral (viteze de până la 45...50 km/h). Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 grade în depresiuni și 13 grade pe litoral. Izolat se va forma ceață.

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Vremea de mâine 23 septembrie în țară

Vremea va fi în continuare rece, local deosebit de rece în jumătatea nordică a țării, raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 grade în estul-sud-estul Transilvaniei și 22 de grade în Lunca Dunării, iar cele minime între vor fi cuprinse între 3 grade în depresiuni și în dealurile subcarpatice și 13 grade pe litoral. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse (cantități de apă de 1...5 l/mp și izolat de peste 15 l/mp) și descărcări electrice, mai ales ziua, în zonele de munte și în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La altitudini în general de peste 1800 m, trecător vor mai fi precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în special în Carpații Meridionali și de Curbură unde vor fi rafale în general de 60...70 km/h, dar trecător și în sud-vestul și estul teritoriului, cu viteze de 35...45 km/h. Mai ales noaptea, în estul Transilvaniei și izolat în rest se va forma ceață. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă.

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Vremea de mâine 23 septembrie în București și în Cluj

La noapte, cerul va avea unele înnorări și la începutul nopții vor fi condiții de ploaie slabă (sub 2 l/mp), iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 8...9 grade.

Vremea va fi rece, îndeosebi dimineața și noaptea. Cerul va avea înnorări mai ales ziua când vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...2 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

În Cluj, noaptea va fi rece cu maximă de 6 grade, în timp ce ziua sunt așteptate ploi, iar termometru nu va urca mai mult de 16 grade.

Harta temperaturi

Vremea de mâine 23 septembrie la munte

Vremea va fi în continuare rece, local chiar deosebit de rece raportat la ultima decadă a lunii septembrie. Cerul va fi variabil, temporar cu înnorări și ploi (cantități de apă de 1...5 l/mp și izolat de peste 15 l/mp), mai ales ziua. La altitudini în general de peste 1800 m, trecător vor mai fi precipitații slabe și sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă, în special a Carpaților Meridionali și de Curbură, unde vor fi rafale în general de 60...70 km/h. Mai ales noaptea, pe văi și în depresiuni, izolat se va forma ceață, iar pe spații mici vor fi condiții de brumă.