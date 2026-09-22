Un șofer de BMW, prins în timp ce gonea cu 247 km/h pe A3, între Câmpia Turzii și Nădășelu. Sancţiunea primită
Un șofer a fost prins de polițiști circulând cu 247 km/h pe Autostrada A3, pe tronsonul dintre Câmpia Turzii și Nădășelu. Viteza depășea cu 117 km/h limita maximă admisă pe autostradă.
Limita maximă admisă este de 130 km/h
Potrivit unei postări publicate pe Facebook de Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, incidentul a avut loc pe 19 septembrie 2026, în jurul orei 19:30. Polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș au depistat autoturismul care circula cu 247 km/h.
Pe acel sector de drum, limita maximă admisă este de 130 km/h.
Amendă de peste 4.000 de lei și permis suspendat 120 de zile
Conducătorul auto a fost sancționat contravențional cu o amendă de 4.325 de lei. Polițiștii i-au reținut permisul de conducere și au dispus suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.
Poliția Județeană Cluj a transmis că prezentarea cazului are rolul de a atrage atenția asupra riscurilor asociate vitezei excesive și de a descuraja astfel de comportamente în trafic.
Polițiștii recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză și să adapteze permanent viteza la condițiile de drum.