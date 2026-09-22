Un șofer de 19 ani din Mureș a murit, după ce a pierdut controlul volanului și a intrat într-un copac

Un tânăr de 19 ani a murit în noaptea de luni spre marți, într-un accident produs pe un drum județean din localitatea Glodeni, județul Mureș. Din primele informații, șoferul ar fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și s-a lovit de un copac.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgu Mureș au fost solicitați, în jurul orei 1:00, pentru a interveni la un accident rutier produs pe DJ 153B, pe raza localității Glodeni.

La locul evenimentului, ISU Mureș a mobilizat o autospecială de intervenție cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

În accident a fost implicat un singur autoturism, care a părăsit partea carosabilă. În urma impactului, un tânăr în vârstă de aproximativ 19 ani a rămas încarcerat în autoturism.

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Pompierii militari au intervenit pentru extragerea victimei din autoturism. Tânărul prezenta leziuni incompatibile cu viața și a fost declarat decedat de către medicul prezent la fața locului.

Ce spun polițiștii

La data de 22 septembrie 2026, în jurul orei 01.20, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DJ153B, între localitățile Glodeni și Păingeni.

Din primele cercetări a reieșit faptul că un tânăr de 19 ani, din comuna Sântana de Mureș, în timp ce conducea un autoturism din direcția Glodeni către Păingeni, într-o curbă la dreapta, ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând în coliziune cu un copac aflat în afara părții carosabile.

Din nefericire, în urma impactului, echipajul medical prezent la fața locului a declarat decesul tânărului.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal de ucidere din culpă.