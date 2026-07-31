Românii care intră acum pe piața muncii ar putea ieși la pensie mai târziu decât generațiile actuale, potrivit unei analize bazate pe datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). România se numără printre statele europene în care este estimată o creștere importantă a vârstei standard de pensionare, atât pentru bărbați, cât și pentru femei, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunilor asupra sistemelor publice de pensii.

Vârsta de pensionare va crește în România. Ce se va întâmpla cu generațiile care intră acum pe piața muncii - Profimedia

Europenii vor ieși la pensie tot mai târziu în următoarele decenii, pe fondul îmbătrânirii populației și al presiunii tot mai mari asupra sistemelor publice de pensii. Potrivit unei analize bazate pe datele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în multe state vârsta standard de pensionare va crește cu mai mulți ani până spre sfârșitul anilor 2060.

Printre țările în care sunt prognozate majorări importante se află și România, unde atât bărbații, cât și femeile vor ajunge să se pensioneze mai târziu decât în prezent, potrivit Mediafax care citează Euronews.

România, printre statele care cresc vârsta de pensionare

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Conform analizei Euronews, bazată pe raportul OECD Pensions at a Glance 2025, bărbații din România care au intrat pe piața muncii în 2024 sunt așteptați să iasă la pensie la 67 de ani, față de aproximativ 65 de ani în prezent. Și pentru femei este estimată o creștere semnificativă. Vârsta de pensionare ar urma să ajungă tot la 67 de ani, ceea ce înseamnă o majorare de aproape cinci ani față de nivelul actual, una dintre cele mai mari creșteri estimate în Uniunea Europeană.

Europa se pregătește pentru pensionări tot mai târzii

La nivelul Uniunii Europene, vârsta medie standard de pensionare este în prezent de 64,7 ani pentru bărbați și 64 de ani pentru femei. Pentru generația care a început să lucreze în 2024, media europeană va urca la 66,7 ani pentru bărbați și 66,4 ani pentru femei, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ doi ani. Potrivit OCDE, două treimi dintre statele europene vor majora vârsta de pensionare pentru bărbați, iar aproape trei sferturi vor face același lucru și în cazul femeilor.

În unele țări, pensionarea ar putea ajunge la 70 sau chiar 74 de ani

Cea mai spectaculoasă evoluție este estimată în Danemarca, unde vârsta standard de pensionare ar putea ajunge la 74 de ani, cea mai ridicată din Europa. În Italia, Țările de Jos, Suedia, Cipru și Estonia, pensionarea este proiectată să ajungă la 70-71 de ani. La polul opus se vor afla în continuare Luxemburg și Slovenia, unde bărbații ar urma să iasă la pensie la 62 de ani, iar Polonia va rămâne statul cu cea mai redusă vârstă de pensionare pentru femei, de 60 de ani.

De ce cresc vârstele de pensionare

Specialiștii explică faptul că sistemele publice de pensii sunt puse sub presiune de îmbătrânirea populației și de creșterea speranței de viață. Raportul OCDE estimează că, până în 2050, la fiecare 100 de persoane cu vârste între 20 și 64 de ani vor reveni 52 de persoane de peste 65 de ani, față de 33 în prezent. În anul 2000, raportul era de doar 22 la 100.

În aceste condiții, multe guverne aleg să majoreze treptat vârsta de pensionare pentru a menține sustenabilitatea sistemelor de pensii, în loc să reducă valoarea pensiilor sau să crească semnificativ contribuțiile sociale. Pentru România, tendința este similară cu cea din restul Europei: populația îmbătrânește, iar presiunea asupra bugetului de pensii este în creștere, ceea ce face probabilă menținerea direcției de majorare graduală a vârstei de pensionare în următoarele decenii.