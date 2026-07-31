Ce ascunde o rupere bruscă a legăturii în mediul online. Fenomenul "no contact", explicat de psihoterapeut

Un "unfollow" sau o rupere bruscă a legăturii în mediul online poate ascunde frustrări, nevoia de validare sau dificultatea de a comunica direct sfârșitul unei relații. Psihoterapeutul de cuplu Anca Boalcă a explicat, la Observator 16, că fenomenul "no contact" poate avea atât efecte benefice, atunci când ajută o persoană să se desprindă dintr-o relație toxică, cât și consecințe negative, atunci când este folosit ca o formă de pedeapsă sau evitare.

Prezentator: Ce facem? Câteva soluții să depășim momentul în care, pe de o parte, ne frustrăm...

Anca Boalcă: Sunt extreme, dar este o temă destul de des discutată în ședințele de psihoterapie. Până acum m-a urmărit. De acum încolo nu mă mai urmărește. Iar treaba asta îmi creează o stare. Trebuie să ne uităm care este sensul acestui no contact. Pentru că, uneori, are un efect pozitiv asupra calității vieții. Avem nevoie de acest spațiu, pentru că acest no contact ne ajută să existe o distanță între mine și cel de care m-am despărțit. Dacă relația a fost dureroasă, toxică, asta mă ajută să mă reechilibrez și să mă reajustez la ceea ce sunt eu în prezent. Dacă acest no contact vine pe un fond nejustificat și nu este asumat, atunci produce suferință. A doua variantă vine, de multe ori, pe fond de furie: vreau să-ți provoc suferință și îți dau unfollow. Iar treaba asta produce niște emoții foarte puternice: "Nu mă mai place", "Nu vrea să mai vorbească cu mine". La un nivel psihologic, este ca o anulare.

Prezentator: Pentru că, de fapt, noi căutăm validare. Dar ar ajuta să spui: "Uite, nu doresc să mai am nicio legătură cu tine. Nu vreau să te mai urmăresc pentru că îmi face rău."? Ajută comunicarea deschisă?

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Anca Boalcă: Este foarte important să vorbim despre asta, să-i spunem celuilalt că, uite, din momentul acesta nu vom mai fi prieteni în online și nu ne vom mai urmări, pentru binele nostru. Dar, de multe ori, nu se întâmplă asta.

Prezentator: Dar de ce ajunge lumea la acest no contact?

Anca Boalcă: Este vorba despre o fragilitate psihică, atunci când oamenii nu sunt siguri de ceea ce își doresc. Intru în mai multe discuții, vorbesc cu mai multe persoane, iar treaba asta s-ar putea să devină obositoare pentru mine. Apoi îmi reevaluez opțiunile și scot din comunicare anumite persoane, fără să le anunț și fără să le dau de înțeles că ceva nu era bine.

Prezentator: Este mai dificilă comunicarea în ziua de azi? Culmea, suntem în era tehnologiei și a comunicării și noi, totuși, vorbim mai greu unii cu alții?

Anca Boalcă: Da. Avem senzația că suntem împreună, foarte apropiați, dar există această distanțare a online-ului. Fiecare este departe de celălalt. De fapt, comunicarea adevărată este directă, față în față.

Prezentator: Adică așa ar trebui făcut un astfel de anunț, față în față?

Anca Boalcă: Așa intrăm într-o relație, față în față, și așa ieșim dintr-o relație.

Prezentator: Dacă nu se întâmplă o astfel de comunicare, pe termen lung, la ce poate duce această lipsă de validare?

Anca Boalcă: La foarte multă tensiune acumulată, frustrare și afecte negative. S-ar putea să mi se pară că nu mai sunt în stare de nimic, că nu mi se potrivește nimic. Ar trebui să lucrăm cu noi și să fim mai curajoși atunci când intrăm și ieșim din relații. Pentru că, de multe ori, această lipsă de curaj vine pe fondul evitării respingerii. Și atunci îți dau unfollow.